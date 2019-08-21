Рикарду Са Пинту: "Спартак" очень опасен

В четверг московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с португальской "Брагой". Накануне матча главный тренер "Браги" Рикарду Са Пинту считает, что противостояние будет очень непростым.

"Встречи будут очень сложными как для нас, так и для них. "Спартак" — зрелая команда, состоящая из известных качественных игроков, имеющих опыт игры на международном уровне. Наш соперник очень опасен при контратаках и быстрой игре, поэтому нам нужно быть очень осторожными и показать свой сбалансированный футбол. Обе команды заслуживают выхода в групповую стадию. Думаю, большое значение будут иметь детали", — приводит слова Са Пинту РИА Новости.

Первый матч пройдет 22 августа в Браге. Через неделю команды встретятся в Москве.