Путин в Хельсинки: о демонстрациях в Москве и планах после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает обсудить с финским коллегой Саули Ниинисте вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе двустороннюю и международную проблематику.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом глава государства рассказал в ходе встречи с президентом Финляндии.

Путин подчеркнул, что Москва довольна ходом уровнем отношений с Хельсинки, которые по-добрососедски развиваются по линии правительств, парламентов, общественных организаций и культурных программ.

В свою очередь, Саули Ниинисте отметил, что Финляндия внимательно следила за переговорами Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и считает визит российского лидера – успешным.

Отвечая на вопрос журналистов, какую позицию он будет занимать в 2024 году, когда истечет срок его президентских полномочий, Путин ответил, что пока об этом еще рано говорить: "Сегодня еще 2019-й".

Комментируя протестные акции в Москве, президент России подчеркнул, что они являются обострением предвыборной борьбы в столичный парламент, отметив, что их организаторы нарушили избирательное законодательство.