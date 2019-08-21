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21 августа 201919:35 Зинаида Курбатова

Что ждет Музей русской иконы после гибели его основателя

Музей русской иконы

В Греции при крушении вертолета накануне погиб бизнесмен и меценат Михаил Абрамов. Произошло это к югу от порта Порос. Всего на борту находились три человека — двое россиян и местный пилот. Все погибли. В 2006 году Михаил Абрамов основал Музей русской иконы, который существовал исключительно на его средства. Сейчас в музее тысячи экспонатов — это единственная в России частная коллекция византийского и древнерусского искусства.

"Сотрудники Музея русской иконы в растерянности. Пока не назначен день и место похорон Михаила Абрамова — владельца музея и мецената, трагически погибшего в Греции. Не понятна судьба и самого собрания, насчитывающего около пяти тысяч раритетов. Все надеются, что наследники Абрамова буду сохранять и развивать дело его жизни.
Маленькая икона Богоматери Казанской — величайшая святыня, о которой долгое время не знали. Долгое время она была в частном собрании в Ливане как, и только искусствовед Ирина Шалина, смогла понять – икона принадлежала дочери последнего русского императора великой княжне Татьяне Николаевне, и была с ней до трагического конца", — сказал заместитель директора Музея Русской иконы по связям с общественностью Сергей Богатырев.

"Для того чтобы получить эту святыню, Абрамову пришлось купить всю коллекцию у ливанского любителя. На меценатство он тратил более 80 процентов своих доходов. Глубоко верующий человек, бизнесмен Михаил Абрамов стал собирать русские иконы спонтанно. Это были разрозненные малоинтересные экземпляры. Затем он познакомился с Ириной Шалиной и вместе они решили – собрание не просто должно расти. Это будет музей. Первоначально коллекцию выставили в бизнес центре самого Абрамова в 2006 , через пять лет он расселил два дома на Гончарной. Чтобы сделать публичный музей Абрамов стал покупать иконы уже последовательно, со смыслом. Он вложил в это свою душу, он обсуждал каждую покупку, следил за всеми аукционами. Его любовью были самые древние образа, среди них Николай Мирликийский XIV века с Русского Севера. Две иконы "Чудо Георгия о змие" — написанные в Пскове XV века и Новгороде Великом, в золотой век новгородской иконописи. Псковское собрание икон уникально, может спорить с коллекциями крупных музеев", — отметила ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея Ирина Шалина.

Старообрядческая часовня молельня постепенно разрушалась в деревне Бухолово под Тверью. Михаил Абрамов ее спас и отреставрировал. Внутри реликвии, старообрядческий распев, где ноты записаны крюками. По-настоящему бесценна эфиопская часть. Такого нет ни в государственных музеях, ни в частных собраниях. Здесь и эфиопские иконы, и процессионные кресты — в Эфиопии священники благословляли паству не сходя с лошади", — сказал директор Музея Русской иконы Николай Задорожный.

"Музей Русской иконы сотрудничает с государственными хранилищами, устраивает выставки за рубежом — вот любительская съемка открытия экспозиции в Риме, она имела грандиозный успех. У Михаила Абрамова была масса планов, которые оборвал роковой полет на вертолете. Причины гибели пилота и двух его пассажиров еще предстоит выяснить. На сайте музея еще не скоро появится запись о месте похорон человека, создавшего самый большой музей Русской иконы в стране", — сказал реставратор Александр Ренжин.

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