Олег Кононов: "Брага" – опытный еврокубковый боец

В четверг московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. Москвичи сыграют с португальской "Брагой" на поле соперника.

Накануне встречи главный тренер "Спартака" Олег Кононов встретился с прессой. " Нас ждет важная игра с опытным еврокубковым бойцом. Играя на выезде, нам нужно прежде всего не пропустить. И забить. Так вам скажет любой тренер при двухматчевом противостоянии", — приводит слова Кононова ТАСС.

"Спартак" в понедельник провел матч с ЦСКА и добился победы с результатом 2:1. Через два команде предстоит провести важную встречу Лиги Европы. Но Кононов считает, что его футболисты успеют восстановиться. Мы достаточно хорошо поработали, и у нас есть еще один день на восстановление",

В играх с "Брагой" не смогут помочь "Спартаку" полузащитник Гус Тил и нападающий Джордан Ларссон, не заявленные на матчи Лиги Европы. " Не вижу проблемы в том, что некоторые футболисты пока не могут принимать участие в матчах Лиги Европы, поскольку большинство игроков у нас сыграны. Тил и Ларссон недавно в команде. Проблема лишь в их адаптации", считает тренер "Спартака".