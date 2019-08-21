В Нижегородской области нашли девочку, пропавшую четыре дня назад

Пятилетняя девочка, заблудившаяся в воскресенье в лесу у села Степановка Нижегородской области, найдена живой на четвертые сутки поиска.

Её доставили в больницу. По словам врачей, ребенок сильно истощен.

"Она была адекватна, отвечала на вопросы", — сообщила "России 24" Ксения Кнорре-Дмитриева, руководитель пресс-службы поискового отряда "Лиза Алерт". По ее словам, девочку нашли примерно в двух километрах от дома.

Малышку искали больше тысячи человек: полиция, Росгвардия, МЧС и добровольцы, которые приехали даже из других городов и регионов. Задействовали беспилотники и вертолет.

Девочка приехала в село Степановка к родным. 18 августа она вместе с бабушкой пошла в лес. Позже пенсионерка отвела ребенка домой, оставила под присмотром родственника и вернулась за грибами. Спустя какое-то время тот обнаружил, что девочки нет и поднял тревогу.