У Мамаева возникла проблема с налоговой инспекцией

Отбывающий наказание в колонии полузащитник "Краснодара " Павел Мамаев может столкнуться с новой проблемой. У футболиста обнаружена большая задолженность перед налоговыми органами.

Как сообщает "Московский комсомолец", Мамаев не платил налоги с 2015 года. В итоге накопилась задолженность в 474 тысячи рублей. Если Павел не оплатит долг, то недоимки будут взысканы через суд.

Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр были приговорены к лишению свободы соответственно на 1 год и пять месяцев и полтора года. Футболисты отбывают наказание в колонии, расположенной в Белгородской области.