Нижегородская область. Потерявшуюся девочку нашли в двух километрах от дома

Пятилетняя девочка, заблудившаяся в лесу Нижегородской области и найденная на четвертые сутки поисков, находится в истощенном состоянии; организм обезвожен. Ее нашли в буреломе примерно в двух километрах от дома.

"Она была адекватная, отвечала на вопросы", - сообщила телеканалу "Россия 24" глава пресс-службы поискового отряда "Лиза Алерт" Ксения Кнорре-Дмитриева.

Она отметила, что девочку нашли спасатели из поискового отряда "Рысь". "К поиску были привлечены большие силы, население оказало огромную помощь. То, что нашли ребенка – результат совместных действий", — сказала она.

Ребенка искали четверо суток более тысячи человек. Добровольцы приехали даже из других городов. Задействовали беспилотники, вертолет и кинологов.