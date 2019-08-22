Ксенофобский скандал в Польше: ресторатор назвал украинцев недолюдьми

Ксенофобский скандал разгорелся в польском городе Гдыня. Там в одном из ресторанов украинцев назвали "недолюдьми".

Хозяин заведения разместил объявление о найме работников и сразу попросил "не обращаться никаким украинцам и подобным". Пользователи соцсетей указали, что запись ксенофобская. На что ресторатор ответил, что рад всем, кроме "недолюдей".

На владельца ресторана тут же подали заявление в городскую прокуратуру. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. По польским законам, такое наказание предусмотрено за призывы к ненависти на почве национальности, передает телеканал "Россия 24".