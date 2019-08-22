Минтруд обязали высказаться о 4-дневной рабочей неделе до 30 сентября

Оценить введение четырехдневной рабочей недели в России должен Минтруд. До 30 сентября он взвесит возможные плюсы и минусы для производительности труда о соцсферы, сообщают "Известия". Такое поручение ведомству дал премьер-министр России Дмитрий Медведев. При этом работа по оценке влияния четырехдневной рабочей недели будет проводиться вместе с Федерацией независимых профсоюзов (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

Заявление о том, что в будущем технический прогресс приведет к сокращению рабочей недели, Дмитрий Медведев заявил в июне на 108-й сессии Международной конференции труда в Женеве, как уже писали Вести.Ru. Она была посвящена столетию Международной организации труда (МОТ). Медведев подчеркнул, что рост производительности труда и роботизация приведут к сокращению рабочих мест. Переход на четырехдневку позволит трудящимся расширить досуг, перейти на гибкие графики работы или дистанционку.

В своем выступлении в Женеве российский премьер сослался на опыт американского предпринимателя, создателя конвейерного производства Генри Форда. Тот сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов. Это привело к росту производства, а позже стало одним из стандартов. Российский Трудовой кодекс ограничивает максимальную продолжительность рабочей недели в 40 часов, однако нижней границы занятости не существует. В пресс-службе Минтруда отметили, что вводить короткую неделю можно уже сейчас, это не противоречит российскому законодательству.

На первое место в вопросе сокращения рабочей недели встает вопрос социальных гарантий граждан и размера зарплат, подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова. Идею сокращения рабочей недели не поддержали 48 процентов россиян, поскольку люди боятся, что потеряют в деньгах, добавляет ВЦИОМ, который провел на эту тему специализированный опрос. Тревожную тенденцию с переводом сотрудников на короткую неделю с урезанием заработков уже отметили в ФНПР. Это может свидетельствовать об экономической рецессии в России.

Четырехдневная рабочая неделя может отразиться на здоровье россиян, предупреждают медики. Особенно, если при этом сохранится предельная продолжительность рабочей недели в 40 часов. В этом случае сотрудникам придется работать по 10 часов. Оценить влияние рабочего дня с такой продолжительностью трудно — это зависит от конкретного человека, его возраста и вида работы, подчеркнула главный гериатр Минздрава Российской Федерации Ольга Ткачева.

Врач-терапевт Елена Тихомирова беспокоится, что появление на неделе дополнительного выходного может привести к увеличению страхов, фобий, неврозов, поскольку сотрудники будут думать, что что-то идет не так и ожидать подвоха. Пока нельзя однозначно сказать, как подобное введение отразится на психике человека, уверен врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин. те, кто уверен в себе и занимается продуктивным интеллектуальным трудом, могут быть рады такой системе. Но те, кто занимается тяжелым физическим трудом, могут остаться недовольны, поскольку их зарплата зависит не от качества, а от количества выполненной работы.