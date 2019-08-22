Антирекорд: уровень воды в реке Лена упал до критической отметки

На реке Лена побит антирекорд тридцатилетней давности. Водоем катастрофически обмелел. Об этом сообщили ГТРК "Иркутск" жители Приангарья и Республики Якутия. Уровень воды понизился почти на 2,5 метра. Эта отметка является критической для навигации и судоходства.

Свидетельства судовладельцев публикуют в местных СМИ. Они сообщают, что только портах Якутии несколько сотен корблей и катеров сели на мель. Водная артерия стала непроходимой для барж, танкеров и "Метеоров". Встал практически фактически весь местный флот. На отдельных участках глубина Лены составляет всего около 30 сантиметров.

Под угрозой вымирания находится и вся обитающая в реке рыба. По предположению метеорологов, бедствие произошло из-за лесных пожаров. Дым разъедает облака, из-за этого все осадки практически сошли на нет.