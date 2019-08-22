"Байер" проявляет интерес к вратарю "Краснодара" Сафонову

Немецкий "Байер" в нынешнее трансферное окно намерен усилить вратарскую позицию молодым и перспективным голкипером и обратил внимание на стража ворот футбольного клуба "Краснодар" Матвея Сафонова.

При этом, как отмечает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Kicker, сделка едва ли состоится текущим летом, поскольку представителей леверкузенского клуба не устраивает цена на 20-летнего вратаря. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сафонова составляет шесть миллионов евро.

Сафонов является воспитанником академии "Краснодара". За основную команду "быков" он дебютировал в 2017 году. С тех пор он провел за команду 22 матча, пропустив в них 17 голов. Ранее он был включен в Топ-50 молодых европейских талантов по версии УЕФА.