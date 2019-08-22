1000 томов: братья Магомедовы начинают читать свое дело

Следствие по делу братьев Магомедовых закончено. 19 августа им предъявлено обвинение в окончательной редакции. Обвиняемые в миллиардных хищениях совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед приступают к ознакомлению с материалами дела. Его объем составляет тысячу томов.

Обвинение братьям Магомедовым ужесточили: в дело к семи эпизодам мошенничества добавлены еще два, сообщает ТАСС. Сумма нанесенного ущерба выросла с 2,5 миллиарда рублей в четыре раза – до 11 миллиардов. Магомед Магомедов обвиняется теперь и по 222 статье Уголовного кодекса России ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Обвинение в окончательной редакции предъявлено экс-главе входящей в группу "Сумма" компании "Интэкс" Артуру Максидову.

В марте 2018 года Тверской суд Москвы санкционировал арест братьев Магомедовых и Артура Максидова. По уголовному делу арестованы счета и активы 36 компаний. Также наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые при обысках наличные, раритетные автомобили, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.

Предполагаемый организатор хищения гендиректор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов скрывается, по данным следствия, в Объединенных Арабских Эмиратах. Все фигуранты уголовного дела свою вину отрицают.