Настройщика компьютеров пытаются во второй раз осудить за установку программ

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двадцатилетнего жителя Москвы Артема Пономарева по части 3 статьи 273 Уголовного кодекса РФ ("Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ"). При этом Пономарев — настройщик компьютеров — уже был осужден за это преступление, но по другой статье — "Нарушение авторских прав".

Как пишет RT, неприятности у молодого человека начались весной 2018 года, когда он разместил объявление об оказании услуг по настройке компьютеров. Артем закончил колледж по специальности "Информационные системы" и решил таким образом подработать. Речь шла о помощи в установке программ и настройке Интернета.

Объявление Пономарева увидел оперуполномоченный Осипов, который решил, что компьютерщик предлагает услуги, связанные с нарушением авторских прав. В итоге, по предложению Осипова, Пономареву позвонила 31-летняя москвичка и попросила помочь с установкой программ "Компас 3D" и "ArchiCAD 20", которые ей и ее одногруппникам якобы нужны для учебы. Пономарев скачал программы на пять дисков и при передаче "клиентке" был задержан полицейскими. Против молодого человека было возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РФ ("Нарушение авторских и смежных прав").

По мнению адвоката Кирилла Петряшева, действия сотрудников полиции можно расценивать как провокацию преступления, поскольку у Пономарева не было умысла на сбыт нелицензионных программ.

Тем не менее суд Москвы признал Пономарева виновным и приговорил к одному году лишения свободы условно — в ноябре 2018 года.

Однако после вынесения приговора интерес правоохранительных органов к молодому человеку не исчез. Через полгода оперативник Осипов усмотрел в действиях молодого человека еще один состав преступления — установка программ, предназначенных для "несанкционированной нейтрализации средств защиты программных продуктов от нелицензионного использования". По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы.

Адвокат Пономарева считает, что его подзащитного дважды пытаются привлечь к уголовной ответственности за одно и то же преступление.

Защита Артема Пономарева направила ходатайства в Следственный комитет и прокуратуру с требованием прекратить уголовное преследование.

В прокуратуре заявляют, что новое дело возбуждено законно, но обещают тщательно изучить результаты расследования.