Кличко стал жертвой троллей и был заблокирован в Instagram

Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко стал жертвой массовой атаки интернет-троллей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Кличко, в четверг, 22 августа, заблокировали его официальную страницу в Instagram. Украинский политик считает, что это "неуклюжая попытка" закрыть один из популярных каналов, через который он ежедневно общается с киевлянами, украинцами, показывает, что сделано в Киеве и что планируется сделать. "Но, видно, не всем это нравится", — отметил Кличко.

Мэр Киева также заявил, что "политика — вещь грязная". По словам Кличко, работа его страницы в Instagram восстановится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пытался уволить Виталия Кличко, но у него этого не получилось, поскольку правительство отказалось рассматривать данный вопрос.