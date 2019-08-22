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22 августа 201916:12

Спартаковцы встретились с Зе Луишем

фото: twitter.com/FC Spartak Moscow

Находящиеся в Португалии футболисты московского "Спартака" встретились с нападающим "Порту" Зе Луишем. Футболист из Кабо-Верде провел четыре сезона в составе столичного клуба и перебрался в Португалию нынешним летом.

"Спартак" в четверг сыграет в первом матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы с португальской "Брагой". Зе Луиш пришел навестить своих недавних одноклубников в гостиницу, сообщает официальный твиттер красно-белых.. Встреча прошла в теплой обстановке.

Зе Луиш перешел в "Спартак" из "Браги" в 2015 году. За четыре года, проведенных в Москве, он сыграл 109 матчей, в которых забил 3 мячей. В 2017 году он выиграл чемпионат и Суперкубок России. Летом Зе Луиш перешел в "Порту" и уже успел четырежды отличиться в матчах за свой новый клуб.

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