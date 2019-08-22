Тверской священник получил выговор за фото с вещами Gucci и Louis Vuitton

Дисциплинарная комиссия Тверской епархии сделала устный выговор священнику Вячеславу Баскакову, который ранее на своей странице в Instagram опубликовал фотографии с дорогими брендовыми вещами.

Руководитель епархиального отдела Тверской области по взаимоотношениям с обществом и СМИ протоиерей Сергий Дмитриев прокомментировал данную ситуацию. По его словам, Баскаков — небогатый человек, потому для него данный поступок является баловством. "Ему сказали, чтобы он этого больше не делал. Больше никаких репрессий не было против него", — отметил протоиерей.

По словам Сергия Дмитриева, Баскаков имеет образование историка, также увлекается необычными вещами, сообщает ТАСС. Протоиерей заявил, что священник ищет где-то на распродажах такие "оригинальные штучки". Дмитриев объяснил, что Баскаков не приобретал люксовые вещи, он просто зашел их примерить, а кто-то сфотографировал. "А так он ходит с тросточкой. Нравится человеку быть в образе XIX века", — отметил протоиерей.

Ранее Баскаков на своей странице в Instagram опубликовал фотографии, на которых были изображены вещи брендовых домов Gucci и Louis Vuitton — это вызвало общественный резонанс. В настоящее время страница священника недоступна.

Сам Баскаков рассказал изданию Snob, что вещи, приобретенные им, куплены в кредит или в дисконте. По его словам, он очень хотел ботинки с пряжками, которые стоят 60 тысяч рублей. Баскаков утверждает, что копил на них в течение года.