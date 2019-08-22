Чалов, Сулейманов и Максименко вызваны в молодежную сборную России

Молодежная сборная России по футболу начинает подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года против команд Сербии и Болгарии. В команду вызваны нападающий ЦСКА Федор Чалов, его коллега из "Краснодара" Магомед-Шапи Сулейманов и вратарь "Спартака" Александр Максименко.

Главный тренер россиян Михаил Галактионов встретился с наставником первой сборной Станиславом Черчесовым, где обговорил участие в игре Федора Чалова и Ивана Облякова. Оба армейца являются кандидатами в первую сборную. Было решено, что Чалов и Обляков сыграют за молодежку. Это же касается нападающего "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова и вратаря "Спартака" Александра Максименко.

Полностью состав молодежной сборной России выглядит следующим образом: вратари — Денис Адамов ("Краснодар-2"), Александр Максименко ("Спартак"), Матвей Сафонов ("Краснодар"); защитники — Юрий Горшков ("Чертаново"), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев ("Динамо"), Никита Калугин ("Сочи"), Иван Лапшов ("Локомотив"), Николай Рассказов ("Спартак"), Данил Степанов ("Рубин"); полузащитники — Данил Глебов ("Ростов"), Артем Голубев ("Уфа"), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба — ЦСКА), Даниил Лесовой, Александр Ломовицкий (оба — "Арсенал"), Леон Мусаев ("Зенит"), Магомед-Шапи Сулейманов, Даниил Уткин (оба — "Краснодар"), Роман Тугарев ("Локомотив"); нападающие — Вячеслав Грулев ("Динамо"), Иван Игнатьев ("Краснодар"), Федор Чалов (ЦСКА).

6 сентября наши молодые футболисты сыграют в Саранске с сербскими сверстниками, а 10 сентябре проведут в Софии матч с болгарами. Также в пятой группе сыграют команды Польши, Латвии и Эстонии.