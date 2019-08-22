Чудиновский конфликт: могила Дунюшки стала местом раздора для верующих

В Челябинской области разразился скандал, связанный с Евдокией Чудиновской. Местные жители называют ее Дунюшкой, и почитают как святую. 70 лет к ее могиле съезжаются паломники со всей России. Жители села Чудиново уже давно настаивают на ее канонизации. Пока вопрос решается, Троицкая епархия хочет перевести останки в другой монастырь. Жители против. Они готовы ночевать на кладбище, лишь бы святыня осталась на месте.

В месте, которые жители окрестных деревень давно считают святым, традиционный молебен служит православный батюшка.

Но на месте появляется другой батюшка, который заявляет: это не панихида вовсе, а настоящий вандализм.

- Ты говоришь: я панихиду пришел провести. А ты машину пригнал за мощами. Кто приехал на этой машине? – разбираются между собой священнослужители.

- Я приехал.

- Так собирайся, да уезжай тогда.

- Сейчас помолюсь и уеду! Ты чего, батюшка?!

История о том, как поссорились протоиерей Дмитрий и протоиерей Иоанн, связана с прахом, который захоронен в этой могиле. Евдокия Чудиновская или Дунюшка, как называют ее местные верующие, давно почитается ими как святая.

"Я много видела людей, со многими разговаривала здесь. Все говорят, что помогает. Едут, едут и едут", — говорит местная жительница.

Похоронена подвижница в далекой деревне Чудиново на местном кладбище. Вокруг могилы из доступных, правда, не слишком прочных материалов возвели сооружение: верующие говорят – это часовня.

"То, что я ни одно решение не принимал без ее совета всю жизнь, работая на таких работах, директором совхоза работал, крупные приходилось решения принимать. Но я людей люблю всех. Она меня научила этому", — рассказывает о себе бывший директор совхоза.

О том, что прах угодницы, чье имя почитает уже не первое поколение верующих, должен быть захоронен в более подобающем месте, в епархии заговорили давно. И якобы даже место выбрали место – у монастыря в соседнем приходе. Но местные жители оказались против.

- Ты же приехал перевезти ее?

- Нет! Какой смысл? Если бы она показала в Троицке, так она в Троицке и была бы похоронена. Но она показала — здесь. Я спокойно с людьми молился.

Мобилизованные страхом верующие позвонили в полицию и администрацию.

"Видите, народ возмущен, не согласен с происходящей процедурой. Со слов Троицкой епархии, у них есть намерение на перезахоронение останков Дуняши. Но каких-либо документальных, так скажем, подтверждений, разрешений и заключений пока нам не представлено. То есть, какими-либо документами мы не располагаем", — констатировал прокурор Октябрьского района Челябинской области Вячеслав Гаврилов.

Местные жители, правда, показывают документ, но подлинности не гарантируют. Они уверяют: перенести прах Евдокии Чудиновской распорядился новый глава епархии. Сам владыка не отрицает: перезахоронение возможно. Но только в соответствии с нормами закона.

"Уже наслышан о тех всплесках разных эмоций, отрицательных, положительных, когда попросил батюшек, мне подчиненных, чтобы отслужили там панихиду и также умиротворили сердца людей. Что и было сделано. Ну, к сожалению, отец Иоанн опять и опять, снова и вновь воспринял как-то личностно этот подход. Может, он считает, что мы не имеем права. Но я приглашу его к себе на прием. Разложим все по полочкам, расскажем ему коллегиально, сообща. Призовем его с любовью", — обещает епископ Троицкий и Южноуральский Пармен.

Впрочем, одной любви явно недостаточно. Хоть местные и зовут Евдокию Чудиновскую святой Дунюшкой, на самом деле, она пока не канонизирована. И с точки зрения закона, это не святое место, а просто могила, вскрыть которую можно только с разрешения родственников умершей или по решению суда. Пока этих документов нет, местные жители пишут омбудсмену. Просят защитить от того, что называют вандализмом и произволом.

"Все документы, которые попали ко мне, я отправила для изучения в адрес прокурора области и в адрес начальника ГУВД для того, чтобы они дали свою оценку данным деяниям", — пояснила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

Тем временем на могиле Евдокии Чудиновой местные верующие решили организовать дежурство. Круглые сутки, сменяя друг друга, они обещают охранять захоронение. И ждать. Если и не чуда, то, как минимум, компромиссного решения конфликта, которое сможет устроить всех.