Сами напросились. Сирийская армия вышибла террористов из очередного города

Армия Сирии взяла под контроль Хан-Шейхун, один из последних оплотов боевиков в провинции Идлиб. Экстремисты еще накануне начали вывод своих сил. Бегство продолжается и сейчас. Правительственные войска ведут зачистку и разминирование освобожденных кварталов.

Сирийским военным удалось освободить Хан-Шейхун, город на юге идлибской зоны деэскалации. Для большей части россиян называние населенного пункта ни о чем не говорит, но это важная победа не только для Сирии.

Спровоцировали операцию сами боевики, причем не просто вооруженные противники Асада, а члены международной террористической организации. После ребрэндинга она называется Хаят Тахрир Аш-Шам, ранее Джебхат ан-Нусра (запрещена в России). Это бывший филиал Аль-Каиды в Арабской Республике. Террористы устроили серию атак на позиции правительственных сил, начали наносить удары из артиллерии, реактивной и ствольной. Причем продолжалось это более недели: боевики били не только по опорным пунктам бойцов сирийской армии, снаряды и ракеты взрывались и в населенных пунктах. Были погибшие и раненые мирные жители, не только военнослужащие.

Радикалы даже попытались ударить по российской авиабазе Хмеймим. Задействовали реактивные системы залпового огня, но ракеты взорвались в нескольких километрах от аэродрома. При этом члены террористической группировки сформировали штурмовые отряды и попробовали прорвать оборону сирийских военных в зоне деэскалации. На некоторых участках они даже временно продвинулись, но быстро были отброшены назад.

Не ясно, на что рассчитывали боевики, тем более что главарь международной террористической группировки Хаят Тахрир Аш-Шам Джулани даже заявил, что отказывается признавать договоренности Москвы и Анкары об Идлибской зоне деэскалации. Он понимает, что у линии фронта сосредоточены, пожалуй, самые боеспособные подразделения сирийской армии. По сути бригада, которой командует генерал Сухейл, была вынуждена начать операцию по принуждению боевиков к миру в зоне деэскалации.

Отряды "Тигров" остановили наступление террористов и перешли к контратакующим действиям. Причем продвижение бойцов генерала Сухейла оказалось настолько стремительным, что в замешательстве оказались не только боевики. Внешние игроки, противники президента Асада, с реакцией тоже опоздали. В итоге сначала террористы потеряли контроль над участком трассы Алеппо – Дамаск, потом высоты у Хан-Шейхуна, а далее и сам город. Вот первые кадры из освобожденного от террористов Хан-Шейхуна, их сделали наши коллеги из агентства РИА Новости.



Не помог боевикам даже турецкий конвой. Бронетехнику на юг зоны деэскалации направило оборонное ведомство Турции. Сопровождали колонну боевики группировок, которые контролирует Анкара. Сирийские летчики нанесли удар рядом с турецкими военными, уничтожили даже главаря одной из банд, в итоге бронетехника остановилась. И тут самое важное – на карте появился так называемый котел, в котором оказались несколько тысяч террористов, что постоянно угрожали дестабилизировать обстановку на севере Сирии.

В окружении и члены бывшего филиала Аль-Каиды (запрещена в России) и их союзники, радикальные группировки, в которых сотни террористов из стран СНГ и уроженцы нашего Северного Кавказа. А эти бандиты представляют реальную угрозу для безопасности России. Анкара через свои спецслужбы и подконтрольные группировки не смогла решить проблему активности террористов в зоне деэскалации и теперь, пусть и пока частично, ее решил генерал Сухейл при поддержке группировки воздушно-космических сил России.

Террористы в окружении и пока путь у них один — с поднятыми руками в сторону Сурана. Сирийские власти уже открыли гуманитарный коридор для мирных жителей, которые хотели бы покинуть территорию анклава. Пробиться с боем радикалы вряд ли смогут, будут вынуждены сдаваться. И здесь пока вышло так, что, несмотря на активизацию боевых действий в провинции Идлиб, в зоне деэскалации, политический процесс только выиграл. Действительно, мало кто из противников Дамаска понимал, что делать с террористическим интернационалом в Идлибе. Теперь же часть проблем стала решаема. Кроме того, важный гуманитарный аспект: еще чуть меньше населенных пунктов теперь находятся в зоне поражения артиллерии террористических группировок, что действуют в Идлибе.