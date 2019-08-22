"Золотое кольцо России": прием заявок на участие в фестивале завершен

"Золотое кольцо России": прием заявок на участие завершен. Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов, кино и роликов пройдет в Ярославле. Он откроется 29 августа, напоминает ГТРК "Ярославия".

Среди участников — сотрудники телерадиокомпаний со всей страны. Они привезут на конкурс свои работы, посвященные России. Тематика фильмов, роликов и репортажей — самая широкая. Это красивейшие уголки нашей родины, редкие ремесла, архитектурное наследие. Всего будет представлено десять номинаций, в том числе и совсем новые. Например, "Лучший видеоблог".

Как рассказала директор ГТРК "Ярославия" Яна Харитонская, в этом году жюри предстоит посмотреть просто рекордное количество материалов — около двухсот. Лучшее можно будет увидеть в ноябре. Открытый просмотр организует ГТРК "Ярославия" совместно с областным департаментом туризма.