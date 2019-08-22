Новости Общество

Все видео этой рубрики
22 августа 201918:11

"Золотое кольцо России": прием заявок на участие в фестивале завершен

ГТРК "Ярославия"

"Золотое кольцо России": прием заявок на участие завершен. Всероссийский фестиваль телевизионных фильмов, кино и роликов пройдет в Ярославле. Он откроется 29 августа, напоминает ГТРК "Ярославия".

Среди участников — сотрудники телерадиокомпаний со всей страны. Они привезут на конкурс свои работы, посвященные России. Тематика фильмов, роликов и репортажей — самая широкая. Это красивейшие уголки нашей родины, редкие ремесла, архитектурное наследие. Всего будет представлено десять номинаций, в том числе и совсем новые. Например, "Лучший видеоблог".

Как рассказала директор ГТРК "Ярославия" Яна Харитонская, в этом году жюри предстоит посмотреть просто рекордное количество материалов — около двухсот. Лучшее можно будет увидеть в ноябре. Открытый просмотр организует ГТРК "Ярославия" совместно с областным департаментом туризма.

Текст: ГТРК "Ярославия"

Сейчас

15:24

Самолет, севший в кукурузу, разрежут 23 августа

14:24

Следствие по делу братьев Магомедовых завершено

13:42

9 станций красной ветки метро откроют на 3 дня раньше

12:30

Челябинский депутат застрелил жену на глазах у троих детей

11:16

Минтруд обязали высказаться о 4-дневной рабочей неделе

10:24

Последних косаток из китовой тюрьмы загрузили в фуры

09:20

Мария Шукшина опровергла сообщения, что мать перенесла приступ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Свечной завод в Петербурге обрушился во время сильного пожара

Свечной завод в Петербурге обрушился во время сильного пожара

1 час назад
Сами напросились. Сирийская армия вышибла террористов из очередного города

Сами напросились. Сирийская армия вышибла террористов из очередного города

22 минуты назад
В Екатеринбурге полицейских подозревают в изнасиловании проститутки

В Екатеринбурге полицейских подозревают в изнасиловании проститутки

21 минута назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
19:00

WorldSkills. Открытие чемпионата мира по профмастерству
20:00

Программа "Вести в 20:00"

Завтра, 23 августа

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Эксперт рассказал, почему потерявшаяся под Нижним девочка попросила именно "тортика"

Эксперт рассказал, почему потерявшаяся под Нижним девочка попросила именно "тортика"

2 часа назад
Откуда не ждали: сперма может предотвратить заражение женщин ВИЧ

Откуда не ждали: сперма может предотвратить заражение женщин ВИЧ

47 минут назад
Убийство Круга раскрыто? Что расскажет вдова артиста на большой пресс-конференции

Убийство Круга раскрыто? Что расскажет вдова артиста на большой пресс-конференции

44 минуты назад
Актер из "Крестного отца" рассказал, что в 15 лет был совращен Мэрилин Монро

Актер из "Крестного отца" рассказал, что в 15 лет был совращен Мэрилин Монро

2 часа назад
Девочка погибла, спасая брата, схватившегося за провод

Девочка погибла, спасая брата, схватившегося за провод

26 минут назад
Чудиновский конфликт: могила Дунюшки стала местом раздора для верующих

Чудиновский конфликт: могила Дунюшки стала местом раздора для верующих

1 час назад
Тверской священник получил выговор за фото с вещами Gucci и Louis Vuitton

Тверской священник получил выговор за фото с вещами Gucci и Louis Vuitton

1 час назад
Жесткая посадка в кукурузу: следственные действия завершены, 23 августа самолет разрежут

Жесткая посадка в кукурузу: следственные действия завершены, 23 августа самолет разрежут

2 часа назад
Настройщика компьютеров пытаются во второй раз осудить за установку программ

Настройщика компьютеров пытаются во второй раз осудить за установку программ

3 часа назад
Koktebel Jazz Party пройдет в этом году на пяти площадках

Koktebel Jazz Party пройдет в этом году на пяти площадках

21.08.2019 12:32
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
В Harley-Davidson разработали электровелосипед

В Harley-Davidson разработали электровелосипед

58 минут назад
Создана первая карта ненависти в Интернете

Создана первая карта ненависти в Интернете

1 час назад
Политик во время заседания парламента нянчил и кормил ребенка гей-пары

Политик во время заседания парламента нянчил и кормил ребенка гей-пары

1 час назад
Кличко стал жертвой троллей и был заблокирован в Instagram

Кличко стал жертвой троллей и был заблокирован в Instagram

2 часа назад
В школах предложили ввести факультатив по Dota 2 и Minecraft. Минпросвещения против

В школах предложили ввести факультатив по Dota 2 и Minecraft. Минпросвещения против

3 часа назад
"Пил пиво, то есть бухал": поджегший инвалида москвич вспомнил о конфликте за столом

"Пил пиво, то есть бухал": поджегший инвалида москвич вспомнил о конфликте за столом

3 часа назад
К акциям протеста в Гонконге присоединились школьники

К акциям протеста в Гонконге присоединились школьники

3 часа назад
1000 томов: братья Магомедовы начинают читать свое дело

1000 томов: братья Магомедовы начинают читать свое дело

3 часа назад
Пассажиры и экипаж спаслись: в США дотла сгорел частный самолет

Пассажиры и экипаж спаслись: в США дотла сгорел частный самолет

3 часа назад
"Сбербанк" хочет купить крупный картографический сервис

"Сбербанк" хочет купить крупный картографический сервис

3 часа назад
9 станций красной ветки московского метро откроют на 3 дня раньше срока

9 станций красной ветки московского метро откроют на 3 дня раньше срока

4 часа назад
Шоу-макет "Золотое кольцо" - новинка в списке музеев Ярославля

Шоу-макет "Золотое кольцо" - новинка в списке музеев Ярославля

4 часа назад
МВД завело уголовное дело о "договорняке" в российском футболе

МВД завело уголовное дело о "договорняке" в российском футболе

4 часа назад
В России разрешено не тушить пожары в половине всего лесного фонда

В России разрешено не тушить пожары в половине всего лесного фонда

5 часов назад
Мощнейший взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

Мощнейший взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

5 часов назад
Психические расстройства и ухудшение зрения: названы новые угрозы от загрязнения воздуха

Психические расстройства и ухудшение зрения: названы новые угрозы от загрязнения воздуха

5 часов назад
Гаджеты - это часть учебы: в Москве отказались запрещать смартфоны в школах

Гаджеты - это часть учебы: в Москве отказались запрещать смартфоны в школах

5 часов назад
Челябинский депутат застрелил жену на глазах у троих детей

Челябинский депутат застрелил жену на глазах у троих детей

5 часов назад
Мужчина выжил после падения с 13-го этажа в Подмосковье

Мужчина выжил после падения с 13-го этажа в Подмосковье

5 часов назад
Пентагон: продленный СНВ-3 должен включать в себя оружие, "разрекламированное" Путиным

Пентагон: продленный СНВ-3 должен включать в себя оружие, "разрекламированное" Путиным

6 часов назад
Обгоревший во время пожара теплоход "Петр Чайковский" сняли на видео

Обгоревший во время пожара теплоход "Петр Чайковский" сняли на видео

6 часов назад
Минтруд обязали высказаться о 4-дневной рабочей неделе до 30 сентября

Минтруд обязали высказаться о 4-дневной рабочей неделе до 30 сентября

6 часов назад
Депутаты предлагают выгуливать опасных собак на спецплощадках

Депутаты предлагают выгуливать опасных собак на спецплощадках

6 часов назад
Захарова уличила Зеленского в дипломатическом невежестве

Захарова уличила Зеленского в дипломатическом невежестве

6 часов назад
Вакансии прошлого века: в онкоцентре Блохина опровергли слухи о массовых увольнениях

Вакансии прошлого века: в онкоцентре Блохина опровергли слухи о массовых увольнениях

6 часов назад
Какие мультгерои одеты в цвета российского флага

Какие мультгерои одеты в цвета российского флага

6 часов назад
Находка поплыла: в городе после ливня введен режим ЧС

Находка поплыла: в городе после ливня введен режим ЧС

7 часов назад
10 самых "умирающих" регионов России

10 самых "умирающих" регионов России

7 часов назад
Последних косаток из китовой тюрьмы загрузили в фуры

Последних косаток из китовой тюрьмы загрузили в фуры

7 часов назад
Ликбез: какие документы обезопасят недвижимость от мошенников

Ликбез: какие документы обезопасят недвижимость от мошенников

7 часов назад
Рыбья кость проткнула кишечник мужчины насквозь

Рыбья кость проткнула кишечник мужчины насквозь

7 часов назад
В магазине Google Play станет легче тратить деньги

В магазине Google Play станет легче тратить деньги

8 часов назад
Актеров екатеринбургского "Коляда-театра" избили сразу после спектакля

Актеров екатеринбургского "Коляда-театра" избили сразу после спектакля

8 часов назад
"Бюджетники" Ravon официально вернулись в Россию, но уже по новым ценам

"Бюджетники" Ravon официально вернулись в Россию, но уже по новым ценам

8 часов назад
Состояние девочки, которую затянуло в трубу бассейна, оценят медики Петербурга

Состояние девочки, которую затянуло в трубу бассейна, оценят медики Петербурга

8 часов назад
"Благодарю, товарищ Генеральный!": робот Федор написал первый твит

"Благодарю, товарищ Генеральный!": робот Федор написал первый твит

9 часов назад
Режиссер Квентин Тарантино и его супруга впервые станут родителями

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга впервые станут родителями

13 часов назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку