Хургада и другие: названы самые "токсичные" курорты мира

Египетская Хургада возглавила список из 10 мировых курортов, где туристы чаще всего получают пищевые отравления. По данным сайта Sickholiday.com, туристы сообщили о 380 произошедших с ними там случаях отравления едой в 2017-2018 годах.

Также в рейтинг вошли Пунта-Кана (Доминиканская республика, 211 случаев отравления), мексиканские курорты Ривьера-Майя и Канкун (182 и 95 отравлений соответственно), турецкая Анталья, острова Боавишта и Сал (Кабо-Верде), марокканский Марракеш, испанские Майорка и Бенидорм (66 и 62 случая пищевых отравлений).

Список, составленный Sickholiday.com совместно с одной из британских лабораторий, приводит The Daily Mail. Уточняется, что туристы часто страдают от кишечной палочки и сальмонелл там, где нарушаются условия хранения продуктов — например, еда слишком долго находится на солнце.