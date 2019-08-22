Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

66-летнего хирурга из Франции подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 250 детей. Мужчину уже прозвали худшим педофилом за всю историю французского государства.

Следователи предполагают, что Джоэль Ле Скуарнек насиловал детей на протяжении тридцати лет. Несовершеннолетние являлись его пациентами. Отмечается, что в некоторых случаях надругательства он совершал, пока его жертвы находились под анестезией.

Впервые врача-хирурга заподозрили в непристойном поведении еще четырнадцать лет назад. Его осудили за хранение изображений, на которых демонстрировалось сексуальное насилие в отношении детей. Невзирая на это, мужчине позволили продолжать его профессиональную деятельность.

В 2017 году врача арестовали, ему предъявили обвинения в педофилии, сообщает The Times. В настоящее время появляются новые факты преступных действий мужчины. Сам подозреваемый отрицает обвинения в свой адрес, но признает девиантное поведение по отношению к маленьким девочкам.

Во время следственных действий полицейские обнаружили дневник врача-педофила, в котором он детально описывал свои действия сексуального характера. В записях фигурируют 250 детей.

В настоящее время полицейские опрашивают родителей жертв, которые упомянуты в дневнике. Некоторые из них даже не подозревали о случившемся.

Ранее сообщалось, что 56-летний житель Глазова изнасиловал малолетнего ребенка. До этого мужчина был приговорен к смертной казни, но его помиловали, а несколько лет назад условно-досрочно освободили из тюрьмы.