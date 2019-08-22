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22 августа 201919:29

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск в отношении организаторов несогласованной акции, которая состоялась 27 июля. Он зарегистрирован и в настоящее время находится у судьи.

ГУП "Московский метрополитен" просит взыскать убытки в размере почти 54 тысяч рублей с Алексея Навального, Юлии Галяминой, Ивана Жданова и других. В Коптевском суде Москвы сообщили РИА Новости, что иск оставлен без движения в срок до 30 сентября 2019 года.

Также к организаторам несанкционированных митингов подала три исковых заявления компания "М.Такси Коммуникации". Об этом рассказала пресс-секретарь Тушинского суда Марина Свиридова. По ее словам, во всех заявлениях истец просит взыскать убытки от простоя транспортных средств, который связан с массовыми мероприятиями, проходившими в столице 27 июля, 3 и 10 августа.

Ранее исковые заявления о компенсации ущерба в отношении организаторов несанкционированных акций на общую сумму почти в 13 миллионов рублей поступили от Мосгортранса, ГУП "Автомобильные дороги", а также владельца ресторана на Тверской улице.

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