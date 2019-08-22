Молодежный фестиваль «PROлето» пройдет на проспекте Сахарова

31 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве пройдет общегородской молодежный фестиваль "PROлето", посвященный окончанию летнего сезона и грядущему Дню знаний. Об этом рассказал председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий.

"На протяжении нескольких лет мы проводили фестиваль "Маевка", однако в этом году мы его не провели из-за того, что дата фестиваля наложилась на финал Российской студенческой весны. И мы решили включиться в "PROлето". Также мы написали заявление об организации еще одной площадки. В качестве наилучшей для нас мы выбрали проспект Академика Сахарова. Департамент региональной безопасности Москвы согласовал нам это место", — добавил Красноруцкий.

Артистов, которые будут выступать на фестивале, смогут выбрать москвичи с помощью голосования на портале "Активный гражданин". Голосование завершится 23 августа в 0:00. Помимо музыкальной программы, гостей "PROлета" ожидают различные квесты и конкурсы.

Cбор посетителей на проспекте Академика Сахарова начнется в 14:00, а сам фестиваль стартует в 15:00 и продлится до 19:00.