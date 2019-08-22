Дуэйн "Скала" Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Самым высокооплачиваемым актером в мире за последний год признан начинавший свою карьеру в рестлинге американец Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала". За 12 месяцев по 1 июня 2019 года он заработал 89,4 миллиона долларов, пишет Forbes. В эту сумму вошли гонорары актера за съемки — в частности, в фильмах "Джуманджи: Новый уровень" и "Форсаж: Хоббс и Шоу", — а также доходы от его совместного с компанией Under Armor бренда одежды, обуви и аксессуаров.

Доходы "Скалы" упали по сравнению с предыдущим годом, когда он заработал 124 миллиона долларов. Однако тогда первую строчку в списке Forbes он уступил своему коллеге Джорджу Клуни, который, не снявшись ни в одном фильме, заработал 239 миллионов долларов на продаже премиального бренда текилы Casamigos за 1 миллиард долларов британской Diageo Plc. Casamigos, основанный в 2013 году Клуни и еще двумя бизнесменами, стал самым быстрорастущим брендом элитной текилы в США.

На втором месте в нынешнем рейтинге — австралиец Крис Хэмсворт (76,4 миллиона долларов), а на третьем — Роберт Дауни-младший (66 миллионов). Главным источником заработка для этих двух актеров стали съемки в фильме "Мстители: Финал", ставшем самой кассовой картиной в истории с совокупными сборами почти 2,8 миллиарда долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых актеров вошли и другие участники команды "Мстителей" — озвучивший енота Ракету Брэдли Купер, сыгравший Капитана Америку Крис Эванс и исполнитель роли Человека-муравья Пол Радд, передает "Интерфакс". Компанию им в топ-10 составили звезда Болливуда Ашкай Кумар, звезда боевиков Джеки Чан, комик Адам Сэндлер и Уилл Смит.