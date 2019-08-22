Не забывать о природе и людях: президент встретился с главами угледобывающих регионов

Проблемы, которые напрямую касаются миллиона россиян — шахтеров и членов их семей — Владимир Путин обсудил с губернаторами угледобывающих регионов. В ближайшие 15 лет производство этого вида топлива вырастет как минимум на четверть. По объемам его экспорта Россия уже сейчас занимает третье место на планете, контролируя 14 процентов мирового рынка. Как увеличить добычу и при этом не навредить экологии, как сделать труд горняков безопасным — главные вопросы встречи.

Стратегические планы развития угольной отрасли предусматривают ежегодное увеличение добычи на 30 миллионов тонн. По самым оптимистичным прогнозам — до 670 миллионов в 2035 году. Президент оценил готовность угледобывающих регионов наращивать темпы, но потребовал особое внимание уделить экологии и социальной защите горняков.

Но сначала — конечно, поздравление с наступающим профессиональным праздником: в воскресенье в России отмечается День шахтера.

"Нелегкий, нередко сопряженный с риском горняцкий труд пользуется заслуженным уважением в нашей стране, а сильный шахтерский характер передается из поколения в поколение. Наших славных горняков всегда отличало мужество, прямота, упорство, работа с полной отдачей", — отметил президент.

Несмотря на то, что в мировом энергобалансе доля угля год от года снижается, его добыча в абсолютных цифрах продолжает расти. Причем не только в традиционных регионах, но и, например, в Арктической зоне.

Угледобывающие компании активно инвестируют средства в новое оборудование. Растет производительность труда. В центрах угледобычи возникла нехватка квалифицированных кадров. Губернаторы помогают компаниям решать эту проблему.

"В соответствии с соглашениями с нашими новосибирскими вузами, со средними профессиональными учебными заведениями, в ближайшие два года будет подготовлен необходимый объем специалистов разной квалификации", — говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Одна отрасль тянет за собой сразу несколько других. Но главное — не забывать о людях, благодаря которым это происходит.

"Гнаться за миллионами тонн добычи в ущерб природе — это опасно, а значит, и недопустимо. Так же, как и забывать о том, как и чем живут люди, есть ли в регионах работа для членов семей, как обстоит дело с дошкольными учреждениями, с учреждениями здравоохранения, образования, с благоустройством шахтерских городов и поселков. Все это — важнейшие, крайне значимые вопросы, напрямую затрагивающие десятки, даже сотни тысяч людей, особенно с учетом членов семей — это уже под миллион выходит", — говорит президент.

На встречу приглашены губернаторы семи угледобывающих регионов — Коми, Якутии, Хакасии, Новосибирской области, Кузбасса, Красноярского и Хабаровского краев. У каждого свой пакет предложений — что нужно сделать в первую очередь.

Зафиксировать тариф на железнодорожные перевозки — с этим согласны все, — чтобы угольные компании могли вести долгосрочное планирование. Развивать восточное направление. В горняцких поселках надо что-то делать с ветхим жильем.

"Нам нельзя растягивать решение проблемы ветхого и аварийного жилья столь надолго. Надо ее решить за три года", — говорит губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Да, шахтеры неплохо получают: средняя зарплата по отрасли — 61 тысяча рублей. Но и условия труда у них тяжелейшие. Профсоюзы просят обратить внимание на медицинское обслуживание горняков — обязательно нужна послесменная реабилитация. И надо навести порядок в тарифной сетке.

"В Воркуте товарищ работал буровым мастером, 32 года под землей, и по 84-му ФЗ дополнительная льготная пенсия — он должен ее получать, но он должен попасть в список. Там написано: мастер буровой установки. Казалось бы, мастер буровой установки и буровой мастер — разница? Вот из-за этих непоняток мы с Минтрудом уже сломали копыта!" — говорит председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук.

"Конечно — какая-то ерунда, явно натянутая вещь. Буровой мастер или мастер буровой установки — просто чушь какая-то! Должно быть приведено в соответствие со здравым смыслом", — говорит Путин.

А стратегическая задача — удержать место в первой тройке мировых угольных держав.

"Что касается международной торговли — здесь также доля России увеличивается. За 10 лет она выросла с 9 до 14 процентов", — говорит министр энергетики РФ Александр Новак.

- Третье место мы занимаем?

- Совершенно верно, третье место Россия занимает после Австралии и Индонезии.

- У наших конкурентов логистические условия лучше, чем у нас, потому что центры добычи находятся ближе к местам отгрузки. Мы это все должны иметь в виду и учитывать при формировании наших планов.

Российские угольные компании сегодня как раз активно осваивают рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, которые считаются наиболее перспективными.