Live

Тема:

Brexit 27 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
22 августа 201920:52 Александр Хабаров

Борису Джонсону дали понять: с выходом из ЕС лучше поторопиться

Борису Джонсону дали понять: с выходом из ЕС лучше поторопиться

"Отчитаетесь через 30 дней" — так по Brexit с Лондоном еще не разговаривал никто, возмущается британская пресса. Все это — о президенте Франции Макроне, который выслушал все то же самое, что британский премьер Джонсон накануне за бокалом вина рассказывал канцлеру Германии Меркель. Макрон нехотя поддержал Меркель по срокам Brexit, но Джонсону дал понять: на выход лучше бы поторопиться.

Если в Европе можно найти двух взаимоисключающих лидеров, то это Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Они отличаются не только внешне: взъерошенный британский премьер и щеголеватый президент Франции ведут свои страны в разных направлениях. Макрон намерен развивать общеевропейский проект, Джонсон обещает любой ценой вырвать из него Соединенное Королевство.

Сейчас задача Джонсона — убедить европейских лидеров в том, что в соглашение о Brexit необходимо внести изменения. Британцы не готовы оставлять Северную Ирландию в едином таможенном союзе и торговой зоне ЕС.

Накануне Джонсон встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель, которая дает 30 дней на то, чтобы он сформулировал, каким образом после Brexit он собирается сохранить ирландскую границу открытой. Макрон это предложение Меркель в принципе поддержал, но с большой долей пессимизма.

Джонсон утверждает, что существуют современные технические решения, которые позволяют контролировать поток грузов и пресекать контрабанду, не устанавливая на границе таможенных постов. Вопрос — успеет ли британское правительство подготовить все свои предложения за оставшиеся четыре недели, и примут ли их в итоге в ЕС. Главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье пока отказывается что-либо комментировать.

Для Джонсона это была первая поездка на континент в качестве премьер-министра, и прошла она не без шероховатостей. Официальную церемонию в Берлине испортили участники акции протеста.

Сами переговоры проходили непринужденно, за бокалом вина, но позже на пресс-конференции Джонсон никак не мог правильно произнести имя Ангелы Меркель.

Накануне поездки Джонсон отправил главе Евросовета Дональду Туску письмо с детальным разъяснением своей позиции. Но Туск продемонстрировал безразличие к суете британского премьера, опубликовав свою фотографию в гамаке. Так же легко и непринужденно чувствует себя инициатор референдума о Brexit Дэвид Кэмерон, позируя на отдыхе в Корнуэлле.

У Бориса Джонсона впереди встреча большой семерки в Биаррице, где он опять увидит и Макрона, и Меркель, и всячески поддерживающего его Дональда Трампа. Известно, что у американского президента британский премьер числится в любимчиках.

Но несмотря взаимную симпатию Джонсона и Трампа появились сообщения о том, что подруге британского премьера не выдают американскую визу. Якобы, причиной стало то, что Кэрри Саймондс недавно посещала Сомали. Эта страна для США находится в черном списке, и, указав в анкете это посещение, девушка Джонсона получила отказ автоматически.

Ранее по теме

Сейчас

15:24

Самолет, севший в кукурузу, разрежут 23 августа

14:24

Следствие по делу братьев Магомедовых завершено

13:42

9 станций красной ветки метро откроют на 3 дня раньше

12:30

Челябинский депутат застрелил жену на глазах у троих детей

11:16

Минтруд обязали высказаться о 4-дневной рабочей неделе

10:24

Последних косаток из китовой тюрьмы загрузили в фуры

09:20

Мария Шукшина опровергла сообщения, что мать перенесла приступ

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Чудо, в которое верил каждый: как искали потерявшуюся под Нижним Новгородом девочку

Чудо, в которое верил каждый: как искали потерявшуюся под Нижним Новгородом девочку

38 минут назад
350 лет главному символу страны. Как в России отмечают День флага

350 лет главному символу страны. Как в России отмечают День флага

31 минута назад
Кремль: "двадцатка" выигрышнее, чем "восьмерка"

Кремль: "двадцатка" выигрышнее, чем "восьмерка"

2 часа назад

Трансляции

WorldSkills. Открытие чемпионата мира по профмастерству

Завтра, 23 августа

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
19:00

Кубок мира по хоккею "Сириус"
Все трансляции
Песков о ЧП под Северодвинском: кто-то хочет исказить реальность

Песков о ЧП под Северодвинском: кто-то хочет исказить реальность

2 часа назад
Полицейские изнасиловали иностранку в служебном автомобиле

Полицейские изнасиловали иностранку в служебном автомобиле

3 часа назад
Захарова станцевала лезгинку

Захарова станцевала лезгинку

3 часа назад
Названы курорты с самыми частыми случаями отравлений у туристов

Названы курорты с самыми частыми случаями отравлений у туристов

3 часа назад
Убийство Круга раскрыто? Что расскажет вдова артиста на большой пресс-конференции

Убийство Круга раскрыто? Что расскажет вдова артиста на большой пресс-конференции

3 часа назад
Девочка погибла, спасая брата, схватившегося за провод

Девочка погибла, спасая брата, схватившегося за провод

3 часа назад
Тверской священник получил выговор за фото с вещами Gucci и Louis Vuitton

Тверской священник получил выговор за фото с вещами Gucci и Louis Vuitton

4 часа назад
Жесткая посадка в кукурузу: следственные действия завершены, 23 августа самолет разрежут

Жесткая посадка в кукурузу: следственные действия завершены, 23 августа самолет разрежут

5 часов назад
Самые опасные места в метро. Как не стать жертвой карманников

Самые опасные места в метро. Как не стать жертвой карманников

9 минут назад
Koktebel Jazz Party пройдет в этом году на пяти площадках

Koktebel Jazz Party пройдет в этом году на пяти площадках

21.08.2019 12:32
Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Арину Шарапову спасет операция на позвоночнике

19.08.2019 08:15
Борису Джонсону дали понять: с выходом из ЕС лучше поторопиться

Борису Джонсону дали понять: с выходом из ЕС лучше поторопиться

27 минут назад
Чемпионат для умеющих работать руками: в Казани стартовал WorldSkills

Чемпионат для умеющих работать руками: в Казани стартовал WorldSkills

28 минут назад
Не забывать о природе и людях: президент встретился с главами угледобывающих регионов

Не забывать о природе и людях: президент встретился с главами угледобывающих регионов

47 минут назад
Дагестанский чиновник на 34 года завысил свой возраст, чтобы получать пенсию

Дагестанский чиновник на 34 года завысил свой возраст, чтобы получать пенсию

1 час назад
Дуэйн "Скала" Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

Дуэйн "Скала" Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером в мире

1 час назад
Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

Московский метрополитен подал иск к организаторам митинга

1 час назад
Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

Во Франции врач-хирург за 30 лет изнасиловал более 200 детей

2 часа назад
Bloomberg рассказало о главных преимуществах iPhone 11

Bloomberg рассказало о главных преимуществах iPhone 11

2 часа назад
Сами напросились. Сирийская армия вышибла террористов из очередного города

Сами напросились. Сирийская армия вышибла террористов из очередного города

3 часа назад
Откуда не ждали: сперма может предотвратить заражение женщин ВИЧ

Откуда не ждали: сперма может предотвратить заражение женщин ВИЧ

3 часа назад
В Harley-Davidson разработали электровелосипед

В Harley-Davidson разработали электровелосипед

4 часа назад
Чудиновский конфликт: могила Дунюшки стала местом раздора для верующих

Чудиновский конфликт: могила Дунюшки стала местом раздора для верующих

4 часа назад
Свечной завод в Петербурге обрушился во время сильного пожара

Свечной завод в Петербурге обрушился во время сильного пожара

4 часа назад
Создана первая карта ненависти в Интернете

Создана первая карта ненависти в Интернете

4 часа назад
В школах предложили ввести факультатив по Dota 2 и Minecraft. Минпросвещения против

В школах предложили ввести факультатив по Dota 2 и Minecraft. Минпросвещения против

6 часов назад
"Пил пиво, то есть бухал": поджегший инвалида москвич вспомнил о конфликте за столом

"Пил пиво, то есть бухал": поджегший инвалида москвич вспомнил о конфликте за столом

6 часов назад
1000 томов: братья Магомедовы начинают читать свое дело

1000 томов: братья Магомедовы начинают читать свое дело

6 часов назад
Пассажиры и экипаж спаслись: в США дотла сгорел частный самолет

Пассажиры и экипаж спаслись: в США дотла сгорел частный самолет

6 часов назад
"Сбербанк" хочет купить крупный картографический сервис

"Сбербанк" хочет купить крупный картографический сервис

7 часов назад
Шоу-макет "Золотое кольцо" - новинка в списке музеев Ярославля

Шоу-макет "Золотое кольцо" - новинка в списке музеев Ярославля

7 часов назад
МВД завело уголовное дело о "договорняке" в российском футболе

МВД завело уголовное дело о "договорняке" в российском футболе

7 часов назад
В России разрешено не тушить пожары в половине всего лесного фонда

В России разрешено не тушить пожары в половине всего лесного фонда

8 часов назад
Мощнейший взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

Мощнейший взрыв прогремел на газовой заправке в Чечне

8 часов назад
Психические расстройства и ухудшение зрения: названы новые угрозы от загрязнения воздуха

Психические расстройства и ухудшение зрения: названы новые угрозы от загрязнения воздуха

8 часов назад
Гаджеты - это часть учебы: в Москве отказались запрещать смартфоны в школах

Гаджеты - это часть учебы: в Москве отказались запрещать смартфоны в школах

8 часов назад
Челябинский депутат застрелил жену на глазах у троих детей

Челябинский депутат застрелил жену на глазах у троих детей

8 часов назад
Минтруд обязали высказаться о 4-дневной рабочей неделе до 30 сентября

Минтруд обязали высказаться о 4-дневной рабочей неделе до 30 сентября

9 часов назад
Захарова уличила Зеленского в дипломатическом невежестве

Захарова уличила Зеленского в дипломатическом невежестве

9 часов назад
Какие мультгерои одеты в цвета российского флага

Какие мультгерои одеты в цвета российского флага

9 часов назад
10 самых "умирающих" регионов России

10 самых "умирающих" регионов России

10 часов назад
Ликбез: какие документы обезопасят недвижимость от мошенников

Ликбез: какие документы обезопасят недвижимость от мошенников

10 часов назад
В магазине Google Play станет легче тратить деньги

В магазине Google Play станет легче тратить деньги

11 часов назад
Актеров екатеринбургского "Коляда-театра" избили сразу после спектакля

Актеров екатеринбургского "Коляда-театра" избили сразу после спектакля

11 часов назад
"Бюджетники" Ravon официально вернулись в Россию, но уже по новым ценам

"Бюджетники" Ravon официально вернулись в Россию, но уже по новым ценам

11 часов назад
Состояние девочки, которую затянуло в трубу бассейна, оценят медики Петербурга

Состояние девочки, которую затянуло в трубу бассейна, оценят медики Петербурга

11 часов назад
"Благодарю, товарищ Генеральный!": робот Федор написал первый твит

"Благодарю, товарищ Генеральный!": робот Федор написал первый твит

12 часов назад
Режиссер Квентин Тарантино и его супруга впервые станут родителями

Режиссер Квентин Тарантино и его супруга впервые станут родителями

16 часов назад
Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

Помогите малышке Виолетте справиться с ДЦП

20.08.2019 12:40

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку