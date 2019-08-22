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Стрельба в Америке 51 минута назад

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22 августа 201923:26

В Лос-Анджелесе прогремели выстрелы: 4 пострадавших

EPA

В деловом районе Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) в результате открытой там стрельбы пострадали четыре человека. По данным местных СМИ, огонь вела женщина.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленницы, передает ТАСС.

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