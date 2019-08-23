Сергей Шойгу договорился о военном сотрудничестве с Мозамбиком

Военное сотрудничество с Мозамбиком обсудил Сергей Шойгу со своим коллегой из этой африканской страны. Встреча прошла в Москве в четверг. Стороны договорились укреплять традиционно дружественные отношения между армиями — об этом сообщает телеканал "Россия 24", по итогам переговоров.