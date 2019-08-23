В России расплодились переносчики смертельных тропических лихорадок

Смертельные тропические болезни угрожают россиянам. На юге России проведено масштабное исследование изменения популяции комаров. Выявлена пугающая тенденция: вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму получили широкое распространение опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

Если такой комар укусит хотя бы одного туриста, смертоносная эпидемия может охватить весь регион, бьет в колокол газета "Известия". В ряде южных российских регионов уже зафиксированы вспышки передающейся комарами лихорадки Западного Нила, предупреждают медики. На Кубани заболели семеро человек, отметил Роспотребнадзор. С ростом средних температур переносчики этого опасного заболевания из-за глобального потепления могут распространиться по всей Центральной России. Но угроза распространения тропических болезней куда масштабнее: на черноморском побережье Краснодарского края расплодились популяции двух видов комаров – переносчиков опасных тропических лихорадок. Таков результат исследований, проведенных сотрудниками Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова совместно со специалистами Института общей генетики имени Н.И. Вавилова и МГУ имени М.В. Ломоносова

"Похожая картина наблюдается и в Европе. По прогнозам ученых, к 2050 году эти комары распространятся даже в Швеции", — предупреждает ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии и биохимии Института Марциновского Александр Лукашев.

До 2001 года в России таких насекомых вообще не было. Впрочем, последний раз их все-таки видели в 1950-х годах, только количество комаров было тогда несравнимо меньше. В СССР в это время запустили программу по их целенаправленному истреблению для предотвращения эпидемических вспышек лихорадки Денге, которая отмечалась в странах Южной Европы, а некоторые случаи заболеваний приводили к летальным исходам.

Тропические болезни переносят в основном комары двух видов: Aedes aegypti и Aedes albopictus. Их можно отличить от привычных нам серых представителей средней полосы России по ярко-белым отметинам на ногах и такого же цвета полосам ("лире") на спине. У albopictus — пятнистое брюшко и черно-белые полоски на ногах.

Ученые в течение 10 лет изучали обе популяции в Краснодарском крае. Они собирали коллекцию взрослых комаров и личинок насекомых из более чем трех тысяч особей. Генетический анализ собранных образцов выявил мутации, а также позволил оценить их способность к заражению различными инфекциями.

На публикацию в "Известиях" отреагировал Роспотребнадзор. Здесь сообщили, что комаров на Кубани стало действительно больше из-за прохладного и влажного лета: комары не любят жаркую погоду. Если при жаркой погоде свыше 32-33 градусов личинки комаров погибают, то в 2019 году они выжили из-за влаги. Но новых видов насекомых, переносящих вирусы, и вспышек болезней из-за них не зафиксировано.

"Ничего у нас не изменилось, — подчеркнула пресс-служба Роспортребнадзора. — У нас живет масса комаров, которые переносят трансмиссивные инфекции. Они жили и живут у нас все время. Геофизическое положение Краснодарского края такое, что оно не дает распространяться многим инфекциям".

Никаких вспышек, никаких вирусов, регистрируются единичные случаи желтой лихорадки, успокоили граждан в пресс-службе Роспотребнадзора.