Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

Повышение пенсий, отказ от отсрочки от армии, в сад без справки – эти и другие изменения ждут россиян уже 1 сентября. Об этом пишет News.ru.

"Сельская" надбавка

К 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий. Пенсионеры, живущие в сельской местности и имеющие стаж не менее 30 лет работы в сельском хозяйстве, получат прибавку — 1333 рубля в месяц.

Отказ от отсрочки

Россияне, имеющие право на отсрочку и освобождение от призыва в армию, с 1 сентября получат возможность отказаться от реализации своего права. В таком случае они будут призваны на военную службу. Чтобы отказаться от отсрочки, нужно подать заявление в призывную комиссию.

В сад без справки

Дошкольники, посещающие детские сады, могут больше не получать справки о здоровье в поликлинике. Раньше ее нужно было оформлять перед началось каждого учебного года. Сейчас она потребуется лишь в том случае, если ребенок побывал в зоне карантина.

Данные Роспотребнадзора об инфекционных очагах были объединены с адресными списками детей, пропустившими более пяти дней. С каждой из семей, попавших в зону риска, свяжутся и сообщат, что перед возвращением ребенка в детский сад им нужно пройти осмотр в поликлинике и получить справку.

Европротокол онлайн

Оформить европротокол можно будет онлайн через портал Госуслуг. Эта форма позволяет водителям в электронном виде заполнить извещение о ДТП, оформленное без присутствия сотрудников ГИБДД.

Беспилотники поставят на учет

Дроны взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов нужно будет ставить на учет в Росавиации. Сделать это нужно будет в течение 10 дней со дня покупки или ввоза беспилотника. Также нужно будет регистрировать и самодельные летательные аппараты.

Борьба с билетной мафией

С 1 сентября вступают в силу новые правила продажи и возврата билетов, что станет препятствием для перекупщиков. Распространять билеты получат право лишь те организации, с которыми у театров заключен договор. Комиссия не может превышать 10% от стоимости покупки. Также ужесточаются правила возврата билетов. Полную стоимость можно будет вернуть не позднее чем за 10 дней до начала самого мероприятия.

Вместо нотариуса

В населенных пунктах, где нет нотариуса, ряд его функций смогут с 1 сентября выполнять главы местных администраций и специально уполномоченные должностные лица. Воспользоваться их услугами смогут только те люди, которые зарегистрированы в данном населенном пункте.

Упрощение кадастровых работ

Вступает в силу закон, упрощающий проведение комплексных кадастровых работ. Юридические лица смогут самостоятельно осуществлять кадастровые работы, при этом оформление договора подряда не требуется.