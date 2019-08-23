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23 августа 201911:31

Лето продолжается: синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Обширный антициклон сохранит в большинстве регионов Русской равнины сухую теплую солнечную погоду, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве переменная облачность, без осадков, днем в субботу +23…+25°, в воскресенье +21…+23°.

В северо-западные регионы скандинавский циклон принесет дожди. В Санкт-Петербурге они начнутся в ночь на субботу, в воскресенье прекратятся, температура днём +19…+22°.

На Русском Севере дождливо и ветрено будет только в Вологодской области, в южных районах Архангельской, на юге Республики Коми. В Вологде в субботу дождь, в воскресенье – солнечно, +15…+17°. В Сыктывкаре в субботу до +19°, солнечно, в воскресенье – дождь, +12…+14°. В Архангельске +14…+17°, без существенных осадков.

В Черноземье, в антициклоне тихо, солнечно и тепло. В Курске, Белгороде и Воронеже +26…+29°.

Небольшие дожди пройдут на Верхней Волге. В Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде, Чебоксарах и Казани +19…+22°, в Кирове +16…+18°. В Среднем Поволжье – солнечно и тепло, без существенных осадков. В Пензе, Сызрани +22…+25°, в Саратове +28…+31°. В низовьях Волги жарко. В Астрахани +33…+35°, в Волгограде в субботу до +34°, в воскресенье не выше +26°, кратковременный дождь.

На юге жарко: в Симферополе до +35°°, в Севастополе и Ялте +29…+32°. В Ростове-на-Дону в субботу +35°, в воскресенье не выше +30°, кратковременный дождь, гроза. В Краснодаре и Ставрополе +31…+34°, солнечно.


На Южном Урале в воскресенье местами пройдут небольшие дожди. В Ижевске +16…+19°, в Екатеринбурге и Челябинске +20…+23°.

В Западной Сибири, в области повышенного давления, солнечно, без существенных осадков. В Омске и Новосибирске +21…+23°.

На юге Дальнего Востока, на фоне пониженного давления будет преимущественно облачно, местами пройдут кратковременные дожди. В Благовещенске около +25°, в Хабаровске и Владивостоке +18…+21°.

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