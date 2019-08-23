СК раскрыл некоторые подробности фатального авиапроисшествия в Вологодской области

Следственный комитет обнародовал кадры с места крушения автожира, разбившегося в минувшую среду, 21 августа, неподалеку от деревни Сайволовская Череповецкого района Вологодской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, легкокрылый летательный аппарат рухнул в воды реки Суда. В результате крушения погиб пилот.

Следствию стало известно, что мужчина 1976 года рождения, управлявший автожиром, поднялся в воздух без разрешения. Кроме того, свидетельство о летного годности летательного аппарата истекло еще в 2017 году.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства ЧП.

Как сообщалось ранее, операция по извлечению разбившегося автожира была сопряжена с некоторыми сложностями – упавшее воздушное судно оказалась на глубине трех метров в пятнадцати метрах от берега. Кроме того, при падении летательный аппарат повредил высоковольтный провод, обесточив несколько населенных пунктов.