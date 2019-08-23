ФСБ и Росгвардия накрыли спонсоров ИГ

В Калужской области пресечена деятельность спонсоров "Исламского государства" (запрещена в России). Спецоперация была проведена Федеральной службой безопасности при силовой поддержке Росгвардии.

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ, в религиозно-экстремистскую ячейку входили шестеро уроженцев государств Центральной Азии. Они собирали деньги для финансирования деятельности террористов и отправляли их в Сирию.

В июле была пресечена деятельность ячейки "Исламского государства" в Ростовской области. Были задержаны два человека. Позже в Татарстане были задержаны два игиловца, готовившие теракт. Также они занимались вербовкой жителей и активной пропагандой терроризма