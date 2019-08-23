Тромб стал причиной смерти известного бодибилдера Жигулина

Бывший известный спортсмен Дмитрий Жигулин, который после завершения карьеры занимал пост вице-президент федерации Московской области по бодибилдингу, скоропостижно скончался после тренировки в фитнес-клубе. По данным врачей, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

При этом 47-летний Жигулин умер в день своего рождения, 22 августа. Экс-бодибилдер пришел в фитнес-клуб на Нижегородской улице и вечером намеревался после работы отпраздновать с коллегами именины, но умер после тренировки, которую проводил здесь же.

Как отметили в разговоре с журналистами "Московского комсомольца" инструкторы клуба, особых нагрузок Жигулин не брал, занятия проходили в обычном щадящем режиме. После тренировки спортсмен отправился отдохнуть и примерно через час был обнаружен мертвым.

Скорая прибыла на место трагедии очень быстро, но реанимация уже не помогла. Предположительно, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, скорее всего, вызванной оторвавшимся тромбом.

Уроженец Астрахани Жигулин выступал в бодибилдинге на самом высоком российском уровне, а после карьеры стал чиновником и судьей международной категории, даже входил в пятерку лучших отечественных судей. Как тренер он также вел занятия с юными бодибилдерами.