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23 августа 201915:38

Мединский о дипломатическом триумфе СССР

Михаил Метцель/ТАСС

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский десять лет назад издал книгу под названием "Война. 1939-1945". В ней была глава, в которой рассказывалось про "пакт Молотова-Риббентропа". Председатель РВИО поясняет, что тогда это было на грани приличий, поскольку она называется "Дипломатический триумф СССР". По словам Мединского, это звучит откровением и сейчас.

Министр культуры объясняет, что серьезной ошибкой властей СССР было сокрытие правды о секретном протоколе к советско-германскому договору о ненападении 23 августа 1939 года. По словам Мединского, в "перестройку" на головы советских людей обрушилась масса разоблачающих "сталинскую внешнюю политику" сентенций и назойливых идеологем.

Председатель РВИО рассказал, что в августе 1939-го "два тирана разделили Европу и начали Вторую мировую". Они думали еще и Азию поделить, а также отнять у демократической Англии Индию. Но в данном случае не смогли договориться из-за "имперских амбиций" худшего из тирана — Сталина.

Мединский утверждает, что советские учебники истории объявили лживыми и устаревшими, поскольку в них было много лишней информации. Еще пособия того времени неправильно рассказывали о предвоенных конфликтах с Японией. Министр культуры заявил, что для нашей страны тогда существовала реальная угроза войны на два фронта, поскольку от СССР Лондону и Парижу поступали неоднократные предложения заключить военный союз против Германии.

Владимир Мединский предполагает, что сейчас необходимо обсуждение обстоятельств и последствий заключения пакта, чтобы общество смогло отличать «примитивные идеологические трактовки данных событий от реалий, опирающихся на знание фактов и документов». По словам министра культуры, в итоге придется признать, что СССР был прав, согласившись на заключение договора о ненападении.

Мединский призывает отвлечься от "демонической личности Сталина", а также личных приверженностей каждого к тем или иным нынешним политическим взглядам и ценностям. Также он объясняет, что недостойно, ссылаясь на "подготовку к Войне", оправдывать тех, кто виновен в тотальном беззаконии, терроре против собственных граждан, массовых репрессиях и многом другом. По словам министра культуры, одновременно нужно признать и другое. Речь идет о том, что в 1939 году Кремль действовал в суверенных интересах народов СССР, защищая их право на существование.

Председатель РВИО утверждает, что расценивать политический кризис можно как первую битву Второй мировой. От ее исхода зависело то, каким будет направление гитлеровской агрессии в Европе, а также в японской Азии. Мединский задается вопросом: что нужно было делать советскому руководству в реальных условиях того времени? "Гордо отказаться от предложения Гитлера, полететь в Лондон и встать на колени перед Чемберленом? Умолять его согласиться на создание Антигитлеровской коалиции?". По мнению Мединского, согласие Британии, даже если было бы и дано, не гарантировало бы ничего.

Министр культуры рассуждает, что было бы в том случае, если бы на предложение Гитлера мы ответили отказом. По его мнению, вермахт в 1939 году за две-три недели бы разгромил польскую армию, а также оккупировал всю территорию Польши. Затем немцы бы вычленили из западно-украинских земель "суверенную" Украину, а во главе ее поставили бы украинских националистов. После этого гауляйтеры-бандеровцы сформировали бы на наших западных землях не одну "Галичину", а столько дивизий для нападения СССР, сколько потребовал бы фюрер. Владимир Мединский строит еще много предположений о том, что было бы потом.

По словам министра культуры, в части внешней политики "ни идеалистов, ни идиотов в Кремле тогда не было", потому там не упустили спасительное "окно возможностей".

Мединский утверждает, что уроки прошлого нужны для того, чтобы изучить, осмыслить исторический опыт, а также не повторять ошибки. По его словам, суть "пакта" — это была вынужденная, хоть и легитимная сделка с несомненным врагом. СССР тогда смог выиграть время для подготовки к войне, а также внес разлад в коалицию Германии и Японии. Министр культуры заявил, что Красная Армия, по сути, уберегла от фашистов Западную Украину и Белоруссию, спасительно отодвинув на запад и нашу границу.

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