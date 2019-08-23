На тушение пожара в Питере ушло больше суток

В Петербурге полностью ликвидирован пожар в промышленном здании на Складской улице. Чтобы справиться с огнем, охватившим более 4 тысяч квадратных метров, потребовалось более суток.

Возгоранию был присвоен максимальный — пятый — уровень сложности. Открытое горение удалось ликвидировать около 8 утра, затем пожарные несколько часов боролись с тлением конструкций, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Сразу после поступления сигнала о возгорании из здания были эвакуированы 200 человек. Пострадали в результате ЧП двое: один получил ожоги и отравление продуктами горения, второй — только отравление продуктами горения, передает ТАСС. Состояние обоих пострадавших оценивается как тяжелое.

В загоревшемся здании располагалось несколько десятков промышленных и складских помещений. Возник пожар на третьем этаже, где, по предварительным данным, находился цех по производству свечей.