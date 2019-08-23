Джазовый фестиваль в Коктебеле: сюрпризы начинаются

Вечером 23 августа в Коктебеле стартует 17-й сезон традиционного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party.

На приветственной пресс-конференции Дмитрий Киселев – отец-основатель фестиваля, как он сам себя называет, рассказал о том, чем в этом джазовом сезоне удивят зрителей его организаторы.

Помимо того, что в этом году джазовые музыканты будут выступать на пяти сценах, включая сцену форума "Таврида", ценителям джаза приготовили и другие сюрпризы, включая достаточно неожиданных гостей. В частности, на джазовый фестиваль в этом году пригласили рок-певицу Юлию Чичерину, которая, видимо, выступит в несколько непривычном для нее стиле.

В Крым приехали и известные зарубежные коллективы, но, пожалуй, самой яркой звездой нынешнего KJP станет выступление шестикратного обладателя премии "Грэмми" — легендарного трубача Рэнди Бреккера. Вместе с биг-бэндом саксофониста, композитора и арт-директора KJP Сергея Головни он закроет первый вечер фестиваля.

Как сказал Сергей Головня, выступление этого легендарного музыканта станет историей Koktebel Jazz Party. Помимо собственно музыкальных мероприятий, уже по традиции участники и организаторы фестиваля, а также все желающие могут присоединиться к экологической акции.

И если в прошлые годы это была акция по сбору мусора в Тихой бухте, то в этом году предложен тоже необычный формат плоггинга. Это новое движение, объединяющее бег трусцой со сбором мусора.

Как в очередной раз напомнил Дмитрий Киселев, в этом прекрасном курортном поселке мусорная проблема, как и проблема с очистными сооружениями, до сих пор актуальна, но в силах участников фестиваля сделать Коктебель хоть немного чище. По словам Киселева, этот фестиваль ставит Коктебель на карту мира, и с грязью это несовместимо.

Продлится фестиваль до 26 августа, и в течение трех теплых летних вечеров прямо на берегу моря будет звучать волшебный джаз.