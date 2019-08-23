Евгений Кузнецов: тяжело принять то, что не смогу надеть свитер сборной

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгений Кузнецов прокомментировал дисквалификацию Международной федерацией хоккея на четыре года за употребление запрещенных веществ.

"Я решил принять это наказание. Представлять свою страну всегда было очень близко моему сердцу и предметом гордости для меня, – приводит слова Кузнецова Sport24.ru со ссылкой на пресс-службу "Вашингтона". – Невероятно тяжело принять тот факт, что я не смогу надеть этот свитер в течение четырех лет. Я разочаровал очень многих людей, имеющих для меня важное значение, включая мою семью, товарищей по команде и друзей".

Напомним, в мае этого года в Интернете появилось видео, на котором Евгений сидит за столом, на котором две дорожки неизвестного порошка. Тогда обладатель Кубка Стэнли заявил, что не имеет отношения к происходящему, что это все произошло, когда он зашел в номер отеля к друзьям.