Сотрудников "Крестов" уволили после публикации видео с избиением

ФСИН России уволила троих сотрудников изолятора "Кресты", еще 20 человек наказаны. Это произошло после того, как ведомство провело проверку в СИЗО, которая выявила ряд нарушений, пишет агентство "Интерфакс".

Все материалы, собранные в ходе инспекции, переданы следствию.



Поводом для проверки стало видео, на котором заключенные избивают своего сокамерника. Опубликовали ролик 7 августа.