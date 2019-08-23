СКР опубликовал запись "газовой атаки" на митинге в Москве

Дело в отношении участника несанкционированного митинга в Москве Ивана Подкопаева, распылившего 27 июля газ в сторону силовиков, направлено в суд. Ему инкриминируют применение насилия в отношении представителя власти, максимальная санкция этой статьи — до пяти лет лишения свободы, уточнили в СКР.

Ведомство сообщило о завершении расследования и обнародовала кадры, на которых видно, как молодой человек в балаклаве применяет газовый баллончик против бойцов Росгвардии. Пострадавшие получили химические ожоги слизистой обоих глаз.

Подозреваемого оперативно задержали, первоначально он отрицал свою вину, хотя при обыске у него нашли нож, газовый баллончик, противогаз и молоток. Позже 22-летний Подкопаев сознался в содеянном, на время следствия он был взят под стражу.

"По аналогичным составам преступления перед судом уже предстали ещё три фигуранта — Данил Беглец, Кирилл Жуков и Евгений Коваленко. Вместе с тем расследование уголовного дела об июльских массовых беспорядках продолжается", — говорится в сообщении ведомства.

Всего за время трех несогласованных митингов были задержаны около 1,7 тысячи человек, выступавших в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.