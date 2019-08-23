В Нижнем Новгороде сформируют фирменное городское меню

Рестораторы Нижнего Новгорода планируют создать фирменное городское меню. Идею уже поддержала администрация столицы Поволжья. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на представителей Управления по связям со СМИ.

"Этот проект для нас привлекателен сразу по нескольким аспектам. Во-первых, это развитие туризма. Современные путешественники достаточно привередливы и обладают тонким вкусом к нюансам и деталям. Особенно ценна сейчас аутентичность. Это и живое творчество, и отсылка к традициям, и при этом некоторая ирония над ними. Возможно, по этой причине гастрономический туризм продолжает набирать популярность, ведь в кулинарном искусстве важен не только вкус, дело еще и в уникальности момента. Благодаря особому нижегородскому меню мы можем превратить город в естественную точку притяжения туристов. Когда-то местные шефы готовили даже для российских императоров. А во-вторых, такая идея станет хорошей возможностью для кооперации рестораторов, а это один из значимых секторов экономики города", — прокомментировал руководитель департамента предпринимательства и туризма Нижнего Новгорода Андрей Моисеенко.

Он также отметил, что нижегородская администрация будет всячески стимулировать формирование профессиональных гильдий малого бизнеса. "Такие объединения существенно повышают эффективность в управлении конкретными секторами экономики города. Помогают следовать за текущей рыночной ситуацией. Особым вопросом тут является разработка отраслевых стандартов качества", — пояснил Андрей Моисеенко.

Обсуждение нового проекта прошло при участии не только шеф-поваров и рестораторов, но и представителей туроператоров, экскурсоводов, краеведов и промоутеров. "Для лучшего обслуживания клиентов объединения должны происходить не только на уровне компаний, но и целых секторов. Фактически Нижний Новгород должен предложить комплексный гармоничный продукт для туристического рынка", — заявил глава департамента.

Известно, что элементы будущего нижегородского меню представят в различных ресторанах и кафе. Но при этом они будут не только перекликаться, но и взаимодополнять друг друга. А гости города будут вовлечены в уникальную гастрономическую игру вкусовых нюансов.