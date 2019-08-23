Еще один авиаинцидент: SSJ не смог улететь из Челнов в Москву

После посадки пассажирам самолета SSJ100 "Аэрофлота" пришлось вернуться в аэровокзал по техническим причинам. Воздушное судно должно было вылететь в пятницу вечером, 23 августа, из Набережных Челнов в Шереметьево. За пассажирами должен прилететь резервный борт.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу аэропорта. Самолет должен был вылететь в 17:20 по московскому времени. Собеседник опроверг, что причиной случившегося стал запах гари в салоне.

Резервный борт должен прилететь за пассажирами в 22:30. Ориентировочно в 23:00 самолет вылетит в Москву.

За 23 августа это уже не первый инцидент, связанный с воздушными суднами. В Международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus A-320 "Уральских авиалиний". На борту были 160 человек, никто не пострадал. Причиной случившегося, по предварительным данным, стало разрушение пневматики левого основного колеса.

Чуть позже в аэропорту Геленджика экстренно приземлился еще один самолет "Уральских авиалиниий". Причиной этого мог стать перегрев двигателя. Воздушное судно приземлилось благополучно, никто не пострадал.