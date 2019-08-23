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23 августа 201920:47 Илья Канавин

80 лет пакту Молотова-Риббентропа. Почему Советский Союз пошел на сделку с Германией

80 лет пакту Молотова-Риббентропа. Почему Советский Союз пошел на сделку с Германией

Этот документ почти на два года отсрочил начало Великой Отечественной войны, дал нашей стране время на подготовку Красной Армии. 80 лет исполняется сегодня со дня подписания Договора о ненападении между СССР и Германией. Шаг был во многом вынужденным, поскольку все наши предложения о создании системы коллективной безопасности Европа оставила без внимания. Итогом стала Вторая мировая война.

Советские газеты о прилете в Москву Риббентропа написали заранее, за сутки. Это был последний донельзя очевидный сигнал Лондону и Парижу — последний шанс договориться.

"Что делают лидеры западных стран? Что делает Чемберлен, что делает Даладье? Может кто-то из них пишет послание Сталину, или может быть поднимает трубку телефона, набирает Молотова? Нет. Они шлют послания Гитлеру. Они связываются с ним. И говорят: "а как же мы?" У них даже в тот момент не возникло желания договориться со Сталиным, потому что они считали это ниже своего достоинства", — считает доктор исторических наук, депутат Госдумы РФ, внук Вячеслава Молотова Вячеслав Никонов.

Советско-немецкий пакт о ненападении на западе вызвал угрюмое недовольство. Никто не верил, что Гитлер будет договариваться с большевистской Россией. Все верили в его "Майн Кампф", что жизненное пространство немцев — до Урала и дальше, а территорию просто нужно очистить от обитающих там аборигенов.

Ненависть Советского Союза и нацистской Германии взаимна. СССР был единственной страной, которая уже в тридцатых реально воевала с фашизмом. В Испании, например. Вот так, по мнению Германии, оскверняли Европу грязные русские большевики. И вдруг договор, а к нему еще и секретный протокол о разделе сфер влияния. Аналогичный тем, что с Гитлером заключили практически все европейские государства. Среди них Польша в 1934 году, а годом раньше "Пакт четырех".

"До сих пор закрыты архивы в отношении "Пакта четырех". Это Франция, Англия, Италия Германия, которая как бы ввела Гитлера в круг избранных. Его легализовали как полноправного члена мирового сообщества, с которым западные общества прекрасно вели дела", — поясняет доктор исторических наук Наталия Нарочницкая.

Не разговаривали только с СССР. Общая позиция была такой: Гитлер полезен, потому что борется с большевизмом. И нужно как бы незаметно помочь ему это сделать там, на востоке.

"Германия и Англия являются двумя столпами европейского мира и главными опорами против коммунизма, поэтому необходимо мирным путем преодолеть наши нынешние трудности. Наверное, можно будет найти решение, приемлемое для всех, кроме России", — писал Невилл Чемберлен 12 сентября 1938 года.

Мюнхенский сговор случился ночью 30 сентября 1938 года. Просвещенная Европа ликует. "Мир! Германские войска начнут оккупацию завтра!". Чехословакию рвали на части враги и союзники. Судеты приказали отдать Германии вместе со всеми заводами. Именно на чешских заводах будет сделан каждый пятый фашистский снаряд. Тешинскую область захватила Польша. Совместный немецко-польский парад. Сердечно, с поцелуями.

И только СССР заявил о готовности выполнить союзнические обязательства перед Чехословакией. Для этого нужно было, чтобы Польша пропустила советские войска по своей территории. Но Польша сказала свое решительное "нет". Как не вспомнить тот самый пакт Пилсудского-Гитлера 1934 года.

"И в секретном протоколе говорилось о разделе Чехословакии. О том, что Тешинская область должна отойти Польше. И на практике в 1938 году это было осуществлено в соответствии с Мюнхенским соглашением", — рассказывает директор Института истории НАН Белоруссии Вячеслав Данилович.

Польша наличие своего секретного протокола отрицает. Оригиналов в самом деле нет. Есть публикации, в том числе западные. Есть рассекреченные сводки разведки.

"К известному и официально опубликованному пакту о неагрессии в течение десяти лет между Польшей и Германией, заключенному 26 января 1934 года, имеется секретное добавление, подписанное того же 26 января 1934 года. При наличии вышеупомянутого добавления к договору, следует считаться с возможностью войны против СССР: силами Германии и Польши в Европе при участии Японии на Востоке", — гласили агентурные донесения.

"А когда Сталин видел эти донесения разведки, естественно возникали очень большие опасения, что такие договоренности есть. И что Германия должна была пройти своими войсками по территории Польши на восток и северо-восток. И таким образом Советский Союз подвергался агрессии не просто со стороны Германии, а в сотрудничестве с Польшей", — говорит научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Гитлер боялся одного — союза Англии и СССР. Это задокументированный факт. "Если Советы объединятся с Англией, мне конец. Но этого никогда не будет". Сталин предлагал Англии и Франции полноценный договор коллективной безопасности. Но те, кто принимал у себя Гитлера, в Москву на переговоры отправляли чиновников не выше начальника отдела Форин-офиса. Переговорщики имели вот такие инструкции.

"Британское правительство не желает принимать на себя какие-либо конкретные обязательства, которые могли бы связать нас при тех или иных обстоятельствах. Поэтому следует стремиться свести военное соглашение к самым общим формулировкам", — гласила инструкция английской делегации.

Имитация переговоров закончилась, когда Кремль принял настойчивое предложение Берлина. Договор о ненападении и секретный протокол. Западные части Украины и Белоруссии, оккупированные Польшей в двадцатых годах, возвращались в состав СССР. А еще Литва получила свою нынешнюю столицу.

Отрицание факта советской оккупации в Литве считается уголовным преступлением. Уголовником становиться не хочется, поэтому просто напомню, как это было. В сентябре 1939 года в тогда еще вполне польский город Вильно вошли советские войска. Улицы были наводнены ликующими людьми: транспаранты, фотографии Сталина. Так Вильно начал становиться Вильнюсом. А чуть погодя, спустя несколько дней, когда немного улеглись ажиотаж и эйфория, сюда вошли уже литовские войска.

Это случилось, когда Польша пала. Брошенная западными союзниками после отчаянного кровавого сопротивления. А ведь еще даже в 1939 году Советский Союз предлагал Польше военную помощь, когда у Варшавы стали портиться отношения с Берлином. Но Юзеф Бек поэтично возразил: "Если нас оккупируют немцы, мы потеряем свободу. Если русские — душу". Русские освободили Польшу от нацистов в 1945 году.

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