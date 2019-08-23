В Ижевске автобус с пассажирами влетел в опору трубопровода

В Ижевске рейсовый автобус "Нефаз" с пассажирами влетел в опору воздушного трубопровода. По разным данным, в транспортном средстве находились 30-40 человек, от 17 до 20 из них пострадали. Среди доставленных в больницы после ДТП есть ребенок.

Авария случилась на перекрестке Новоажимого и Азина, когда водитель автобуса не справился с управлением, уточняет "Интерфакс". Он, в свою очередь, объяснил произошедшее помехой со стороны другого транспортного средства, добавили в ГИБДД.

Как сообщает ТАСС, республиканская прокуратура займется проверкой случившегося.