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23 августа 201921:14 Алексей Конопко

На юге России появились заразные комары: какие инфекции они переносят

На юге России появились заразные комары: какие инфекции они переносят

Вирус Денге, Зика и желтая лихорадка — в СМИ появилась информация, что юг России атакуют комары — переносчики этих инфекций. По словам специалистов, счет заболевших идет на десятки, но с учетом роста среднегодовых температур насекомые к середине столетья смогут занять всю Центральную Россию. В Роспотребнадзоре эти прогнозы не подтверждают — там считают, что никакой особой вспышки нет, комары-переносчики в регионе были всегда, но геофизическое положение не позволяет инфекциям распространяться.

"У меня давление упало в четверг, а в пятницу уже появилась температура. Сперва 38, потом 39 градусов", — рассказывает пострадавшая.

Незаметный укус, быстро сошедшее покраснение, а через пару дней — больничная палата и экзотический для северной страны диагноз — лихорадка Западного Нила.

"У меня какие-то пятна появились, но они не чесались у меня. Я даже не заметила, как кто-то укусил. Стало очень плохо, голова кружилась, потом врача вызвала", — рассказала Татьяна Соболева.

Опасную болезнь с африканской пропиской разносят комары. Вакцины пока нет, зато осложнения — самые серьезные.

"Лихорадка Западного Нила может протекать бессимптомно в 80 процентах случаев или как гриппоподобные заболевания — в легкой форме. Но также может быть и в тяжелой форме, с поражением центральной нервной системы — это менингит", — прокомментировала ситуацию заместитель главного врача областной инфекционной больницы Астрахани Елена Гостева.

Насекомых на юге страны в этом году много. Опасны, конечно, не все, но расплодились, как считают эксперты Сеченовского института, именно те, кто кроме лихорадки Западного Нила могут переносить вирусы Зика, Денге или Чикунгунья.

"Мы наблюдаем распространение по Черноморскому побережью и на юге Краснодарского края комаров двух видов. Особую опасность представляет тигровый комар, потому что он наиболее холодоустойчив и за последние несколько лет распространился по всему миру", — прокомментировал ситуацию директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. И. Е. Марциновского Александр Лукашев.

Симптомы Нильской лихорадки в этом году обнаружили, по меньшей мере, в пяти регионах. Заболевших больше семидесяти. Двадцать лет назад этот вирус фиксировали лишь на самом юге страны. А в 2010-2011 годах он добрался до Воронежа. Тогда же были зафиксированы и смертельные случаи.

"Есть карта, на которой показаны скорости климатических изменений для температуры за последние тридцать лет. Чем выше скорость, тем насыщеннее цвет. В нашем районе порядка 6,5 градуса за десять лет", — рассказал заместитель Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Впрочем, есть ли оно — глобальное потепление, не менее глобально спорят уже много лет. Но для юга России, уверяют в Роспотребнадзоре, эти комары уже давно не чужие и вовсе не такие опасные, как на исторической родине.

"Для того, чтобы возникло заболевание, в комарах должен быть возбудитель инфекции. В насекомых, которых мы исследовали в этом году (это тысячи комаров), никаких возбудителей тропических инфекций нет", — прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Юлия Демина.

Проще говоря, южный комар в нашем климате выживает, а зараза в нем — нет. Но это пока. Ведь если насекомых становится больше, а карта у метеорологов продолжает краснеть, то и у вирусов появляются карьерные перспективы.

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