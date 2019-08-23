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23 августа 201921:22 Александр Карпов

В Москве секса нет? "Презервативная" повергла в ужас нравственных горожан

В Москве секса нет? "Презервативная" повергла в ужас нравственных горожан

На Арбате разгораются страсти вокруг заведения с возрастным цензом 18+. Еще не утих скандал, связанный с недавним открытием Музея истории проституции, как на главной туристической улице столицы, в историческом доме, где бывали Бунин и Есенин, вот-вот заработает магазин товаров для взрослых.

Оторопь и возмущение среди, казалось бы, ко всему привыкших старожилов Арбата, вызвала вывеска на доме номер 4. То, что на французском деликатно обозначено, как Condomerie, по-русски оказалось беззастенчивой "Презервативной".

"Россия всегда была высокодуховной страной, понимаете, с интеллектуальными людьми, но вот после такого названия я убеждена, что страна превращается в помойную канализацию", — говорит Ирина Бирюкова.

Разгневанная общественность ринулась в очаг разврата, дабы призвать похабников к ответу. Однако внутри застали лишь рабочих.

- Я понимаю, что деньги не пахнут, но не до такой же степени!

- До какой степени? Нормальное название "Презервативная".

- Для вас оно нормальное?

Тем временем, страсти накалялись: подтянулись активисты общественных организаций, готовые сражаться с идеологически чуждыми изделиями номер 2.

"В общественном поле уже давно ведется дискуссия о том, правда ли план Даллеса или нет? На примере таких магазинов мы понимаем, что это абсолютная правда. Наши люди, которые не хотят, чтобы наша страна существовала, открывают такие магазины!" – заявляет активист Серафим Кормухин.

Однако владельцы магазина пытались отрицать, что торговля контрацептивами — часть коварного плана Даллеса по моральному разложению народов СССР.

"Наш магазин помогает будущему! Во-первых, детская беременность, аборты у молодых девушек. Огромное количество школьниц беременеет! Мы боремся и за здоровье народа", — объясняет совладелец магазина Есения Шамонина.

"Они хоть бы название сменили! Не вот так же откровенно плевать порядочным людям в лицо!" – продолжает возмущаться Ирина Бирюкова.

Измученных "клубничкой" старожилов Арбата можно понять. Здесь уже работают несколько круглосуточных сексшопов, а также музей телесных наказаний и прочие двусмысленные заведения.

- У вас здесь написано Музей истории проституции. А кто нам проведет экскурсию, покажет экспонаты?

- У нас экскурсии нет. Мы не проводим.

- А почему вы спрятались в туалете, скажите?

- А я не хочу с вами общаться.

- Арбат превращается в улицу красных фонарей, вообще криминальный район становится.

Но и владельцы еще не открывшейся Condomerie формально никаких законов не нарушают. Спрос, как известно, рождает предложение. Лет 30 назад в этом здании был известный на всю столицу букинистический магазин, потом комиссионный, скупка, кафе. Вот дошло и до презервативов.

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