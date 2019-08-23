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23 августа 201921:20 Михаил Федотов

Детские игрушки и фрукты: из-за каких вещей "Победа" не пустила на борт пассажирку

Детские игрушки и фрукты: из-за каких вещей "Победа" не пустила на борт пассажирку

В столице проводят разбор полетов после конфликта, в центре которого оказалась авиакомпания "Победа". Пассажирку рейса Москва-Чебоксары, которая летела на похороны, не пустили на борт из-за ручной клади — сумка превысила допускаемые авиакомпанией размеры. Женщина попыталась выбросить вещи, а это были детские игрушки и фрукты, но это не помогло — на свой рейс она опоздала. Причем, выясняется, что так строго к габаритам ее багажа отнеслись только в столице. 

"Ну пустите, пожалуйста! Люди добрые, я это не возьму!", — умоляет на записанных кадрах во Внукове женщина. На видео запечатлена посадка на рейс авиакомпании "Победа" до Чебоксар. В зоне вылета пассажирка в отчаянии — ее не пускают в самолет. Она выкинула то, что не нравилось сотрудникам аэропорта, но ее все равно не пускают. 

Не понравилась контролерам ручная кладь Валентины Лисечко, которая не помещалась в калибратор. Денег на оплату негабарита у Валентины не оказалось, потому она выбросила сумку. Впрочем и это не помогло. 

"Вызывайте в помощь начальника или вы сейчас скорую будете вызывать, скорее всего. Что же вы делаете? Садисты, просто садисты", — комментирует происходящее автор видео.

В Чебоксары Валентина прилетела на следующий день вместе с той самой ручной кладью, в которой везла фрукты и игрушки для внуков.

"После меня девчонка была, ее посадили. Она заплатила за багаж, потому что у нее были деньги, а у меня не было средств. Я выкинула все и попросила, чтобы посадили меня, но сотрудники аэропорта сказали, что уже поздно и я не полечу", — поделилась Валентина Лисечко.

В авиакомпании уже провели собственное расследование. Валентина, если верить сотрудникам "Победы", опоздала на посадку.

"Никакое грубое общение с клиентами недопустимо ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы еще вчера отправили претензию в обслуживающую компанию, которая занимается нашими клиентами на регистрации и на посадке во Внукове. И мы попросили провести им разъяснительную работу со своими сотрудникам и научить их корректному общению с клиентами", — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь авиакомпании "Победа" Елена Селиванова.

Прокомментировали инцидент сегодня и в самой компании UTG, организации, которая обслуживает пассажиров во Внукове:

"Агент-контроллер проинформировал пассажира о том, что ручную кладь необходимо привести в соответствие с нормами авиакомпании и о том, что посадка будет закрыта через одну минуту. Пассажир принял решение о приведении ручной клади в соответствие после того, как посадка была окончена".

На защиту пассажирки из Чебоксар встали депутаты Государственной Думы. По телефону Валентина Лисечко рассказала, что в Москве у нее была только пересадка, а летела она из Краснодара. По ее словам, в начальной точке отправления проблем во время посадки у нее не возникало. Депутатский запрос уже направлен в транспортную прокуратуру и министерство.

"Я требую, чтобы этих сотрудниц наказали и чтобы компания UTG, которая взяла на себя столь нелегкую работу по обслуживанию пассажиров в аэропорту Внуково, извлекла для себя серьезные выводы, а также исключила впредь массовый поток жалоб", — заявил депутат Госдумы РФ Евгений Ревенко.

Помочь Валентине пообещали и известные столичные адвокаты, если она решит подать в суд.

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