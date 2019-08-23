Хоккей. "Магнитка" обыграла "Куньлунь", "Авангард" уступил "Йокериту"

В рамках товарищеского предсезонного турнира памяти Ивана Ромазана магнитогорский "Металлург" на льду домашней арены одержал победу над пекинской командой "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:2.

У победителей встречи голами отметились Сергей Мозякин (27-я минута), Денис Паршин (34) и Никита Рожков (60), а у проигравших шайбы забросили Тайлер Вонг (10) и Олли Палола (52).

В параллельной игре турнира "Трактор" переиграл "Сибирь" со счетом 2:1. В следующем матче "Металлург" в воскресенье, 25 августа сыграет с челябинцами, а "Куньлунь" встретится с новосибирцами.

Помимо этого, в Санкт-Петербурге проходит турнир имени Николая Пучкова. В ледовом дворце северной столицы омский "Авангард" уступил финскому "Йокериту" – 3:4, а петербургский СКА переиграл "Сочи" – 2:1.