Задушил любовью: женщина подала на развод со слишком романтичным мужем

В Объединенных Арабских Эмиратах женщина подала на развод, поскольку не выдержала чрезмерной любви со стороны своего супруга. По ее словам, она буквально "задушена" его привязанностью.

Об удивительном инциденте сообщает издание Khaleej Times. По словам женщины, муж никогда не кричал на нее и ни в чем ей не отказывал. Жительница ОАЭ возмущается даже тем, что заботливый супруг иногда готовил для нее, а также делал уборку в доме.

Больше всего женщину раздражает то, что за год семейных отношений у них не было ни единой ссоры, хотя она того хотела. По ее словам, она нуждается в спорах, скандалах, а не в безбедной жизни и послушании. Женщина утверждает, что такие простые "радости" невозможны с ее романтичным супругом, поскольку он вечно прощает ее и осыпает подарками. Жительница ОАЭ говорит, что супруг таким образом превратил ее жизнь в ад.

Сам мужчина прокомментировал изданию данную ситуацию. По его мнению, он не сделал ничего плохого и всегда хотел быть идеальным и добрым мужем. Чрезмерно романтичный супруг рассказал, что однажды жена упрекнула его лишним весом, после чего он стал придерживаться строгой диеты, а также делать физические упражнения, чтобы привести себя в форму.

Мужчина обратился в суд с просьбой отозвать дело. Он утверждает, что несправедливо судить о браке всего за один год совместной жизни. Также идеальный супруг считает, что все учатся на своих ошибках.

Шариатский суд эмирата Эль-Фуджайра постановил отложить рассмотрение дела, чтобы дать паре шанс на примирение.